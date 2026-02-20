Saray Calzada 20 FEB 2026 - 08:12h.

Carlos Akapo ha hablado sobre el episodio racista que Vinicius ha denunciado en una entrevista en ElDesmarque

Raúl Varela y la larga lista de celebraciones y provocaciones de Mourinho como entrenador

Compartir







Carlos Akapo fue un jugador que pasó por varios equipos de la competición española. El central también padeció algún episodio racista cuando estaba en el Cádiz y en ElDesmarque madrugada ha hablado sobre el último incidente que ha denunciado Vinicius. Sucedió en el partido contra el Benfica y aseguró que Prestianni le llamó "mono". El brasileño le avisó al árbitro en el mismo momento de lo sucedido y se activó el protocolo del racismo.

El futbolista, que ahora se encuentra sin equipo, y se ha solidarizado con el jugador del Real Madrid. "Vinicius en ningún momento provoca. Es fútbol, mete un golazo y se va a bailar al banderín. Hay que entender también el contexto. Te están presionando, te están insultando en la grada... En un 90% seguro que pasó ese acto racista y que se lo dijo", comentó Akapo.

También habló sobre el episodio de racismo que el sufrió cuando jugaba en el Cádiz. "Fue diferente, al ser un aficionado y no un jugador de campo. El chico hizo gestos del mono y al terminar el partido ya contacté directamente con LALIGA. De la picaresca al racismo o al insulto hay un paso bastante grande", terminó diciendo el jugador.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid lanza un comunicado en un nuevo paso para la defensa de Vinicius tras lo Prestianni

Vinicius, uno de los que lidera la lucha contra el racismo en el deporte

Vinicius ha recibido numerosos apoyo en todo el mundo sobre este nuevo ataque racista que ha recibido. No es el primero que le sucede desde que lleva jugando en el Real Madrid y se ha convertido en uno de los jugadores que más lucha contra esta lacra en el deporte.

El asunto ahora mismo está en plena investigación y el Real Madrid ya ha anunciado que ha aportado a la UEFA las pruebas del suceso. En el momento en el que Prestianni presuntamente pronunció ese insulto racista se tapó la cara con la camiseta de ahí a que todavía no haya salido a la luz una imagen sobre el incidente.