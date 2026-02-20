Celia Pérez 20 FEB 2026 - 08:38h.

El técnico habla del presidente del Castellón y su forma de fichar

El Big Data coloca a dos históricos de LaLiga descendiendo a Primera RFEF

Compartir







Pablo Hernández está a punto de cumplir una vuelta como entrenador del Castellón, tiempo en el que revirtió el mal arranque liguero de los castellonenses, después de llegar en zona de descenso y como solución de emergencia, hasta hacerse con el liderato de LALIGA Hypermotion. Con el equipo en lo más alto de la tabla, en una férrea pelea por el ascenso directo, el técnico castellonense ha hablado del equipo, pero también del presidente Bob Voulgaris.

Del presidente canadiense del Castellón, que es de lo más particular, ha hablado Pablo Hernández en una entrevista en El Partidazo de Cope. En ella, el técnico orellut, ha contado cuál es la clave a la hora de fichar jugadores. "El club al final trabaja de una manera donde el Big Data, el tema de datos, es muy muy importante. A la hora de fichar, evidentemente Bob tiene la última palabra", comenzó exponiendo.

PUEDE INTERESARTE Fran Escribá recupera un delantero para el partido del Real Valladolid en Gijón

"Él tiene mucha gente trabajando para ello, mucha gente sacando estadísticas de jugadores, mirando jugadores. Tiene una dirección deportiva. Luego de pasar esos filtros. Obviamente también, en este caso llevo poco tiempo, pero también formo parte de eso. Al final está todo bastado en eso, en los datos", añadió al respecto.

De hecho, Pablo Hernández es muy claro a la hora de responder si el Castellón se fija más en los datos que en los vídeos. Sin lugar a dudas, "te diría que sí" responde para desvelar cuál es uno de los grandes secretos del líder de Segunda.

Tras el ascenso al banquillo del primer equipo de Pablo Hernández procedente del filial, el Castellón ha logrado sumar 46 puntos en veintiún partidos, en los que ha conseguido 14 victorias, ha empatado cuatro partidos y ha perdido tres y en los que los albinegros han conseguido marcar 38 goles y le han encajado 15.