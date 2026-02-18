Ángel Cotán 18 FEB 2026 - 13:55h.

El zaguero habla públicamente tras su castigo

Los árbitros omiten la mano de Francho Serrano y agravan el enfado en Zaragoza: "A cara destapada"

ZaragozaJawad El Yamiq rompe su silencio tras la polémica expulsión que recibió. El defensa del Real Zaragoza compareció este miércoles en sala de prensa ante los medios de comunicación y abordó con lujo de detalles un tema que ha generado enfado entre la hinchada. Aunque viajó al duelo ante la Cultural Leonesa, el futbolista marroquí no pudo participar, pero ya mira a la próxima final por la salvación del equipo que dirige Rubén Sellés.

El central desgranó cómo vivió ese viaje a León lleno de incertidumbre: "Hablé con el míster y me voy con el equipo para apoyarlos por si al final la quitan. No les contestan y al final, eso, un punto desde allí y a pensar en el siguiente partido".

Las declaraciones de Jawad El Yamiq en el Real Zaragoza

La próxima final. "Vamos al domingo a por todas para ganarlo. Necesitamos personalidad y la confianza de todos, eso es lo que estamos trabajando".

Cómo vivió el empate ante la Cultural. "Para mí, que estuve en la grada, el primer tiempo no estuvo bien pero en el segundo hicimos muchas ocasiones. Al menos nos volvimos con un punto, queríamos más, pero fue mejor partido que ante el Éibar"

Lo que les pide Rubén Sellés. "Cuando llegué aquí había buen ambiente, somos una familia y el míster nos ayuda. Tenemos que aplicar lo que necesita el míster y tenemos una responsabilidad para ganar al Zaragoza. Vamos partido a partido"

La continuidad en el eje de la zaga. "El jefe es el entrenador, él decide quién juega. Si me quedo en el banquillo apoyo al equipo en lo que necesitan mis compañeros. Yo estoy listo para jugar, si él me necesita para jugar en cada partido, lo haré"

Qué le pide el entrenador. "Me dice que apoye a los jóvenes y eso lo hago dentro y fuera del campo. Con muchos jugadores intento apoyarlos gracias a mi experiencia, ellos escuchan y todos cometemos errores. Lo mejor es mejorar y seguimos trabajando por eso"

La tardanza del Comité. "No sé cómo va la reunión del Comité, pero yo preguntaba cada día. Hasta el día del partido, en el almuerzo, pregunté si había algo nuevo. Estuve un poco enfadado porque no merecía la tarjeta roja, la verdad. Aunque ya ha pasado"

Su amor por el club. "Como sabéis, el Real Zaragoza tiene un sitio en mi corazón. Quiero dar el máximo por el club y por eso vine aquí. El gol en propia fue mala suerte"

Qué le dijo el árbitro en su expulsión. "No acepto la tarjeta. No quería perder el tiempo y quedarme ahí para nada porque el árbitro ya tenía la decisión. En dos segundos me dijo 'ya está'. Necesito tener más calma",