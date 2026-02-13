Apelación desestima el recurso por El Yamiq y el Zaragoza eleva su queja al TAD

Fran Fuentes 13 FEB 2026 - 15:10h.

Enfado monumental en el club, que sigue luchando por "lo que considera que es justo"

El Real Zaragoza sigue trabajando para dejar sin efecto la sanción sobre Yawad El Yamiq. El CTA ni siquiera dio explicaciones sobre la jugada en su 'Tiempo de Revisión', lo que enfadó sobremanera al zaragocismo. Los servicios jurídicos del club aún buscan la manera de que el jugador pueda estar disponible para Rubén Sellés en el encuentro frente a la Cultural Leonesa. Tanto es así que incluso ha viajado con el resto del equipo hacia León para formar parte de la convocatoria.

Sin embargo, el Comité de Apelación ha desestimado las alegaciones por parte de la entidad zaragocista. De este modo, según revela el comunicado oficial del club, han elevado su queja a un estamento más alto, acudiendo al Tribunal Administrativo del Deporte. El Real Zaragoza ha solicitado a este organismo la suspensión cautelar de la sanción para que pueda estar disponible frente a la Cultural Leonesa.

Así las cosas, el club considera que, con los argumentos expuestos y las justificaciones aportadas, la sanción a Yawad El Yamiq se trata de un error claro y manifiesto por parte del colegiado. Por lo tanto, también lo es la sanción impuesta al jugador, que, a su entender, no habría cometido infracción, mucho menos del calibre de una expulsión. Por último, el Real Zaragoza concluye su exposición afirmando que seguirá luchando por "lo que entiende que es justo, tanto desde el punto de vista del derecho deportivo como, principalmente, desde la realidad del juego, donde se deciden los partidos".

Queda poco tiempo para que el TAD responda a la solicitud del Real Zaragoza, ya que el partido entre el conjunto blanquillo y la Cultural Leonesa se disputa el próximo sábado a las 18.30 horas. Poco más de un día para que el club tenga el visto bueno al marroquí para que pueda disputar el partido con normalidad. Eso sí, no las tienen todas consigo.