Ángel Cotán 12 FEB 2026 - 17:08h.

El técnico blanquillo compareció este jueves en sala de prensa

Los árbitros se olvidan de El Yamiq y en Zaragoza no dan crédito: "Pero no hay que pensar mal"

ZaragozaRubén Sellés compareció este jueves en sala de prensa. El técnico del Real Zaragoza abordó temas de importancia alrededor del club con Jawad El Yamiq como gran protagonista de su comparecencia. Las cuentas por la salvación en la categoría de plata también volvieron a salir a la palestra, así como la figura del director general Fernando López o el puesto del delantero centro.

Una vez vista al jugada repetida, y aunque también hablaría de lo que pierde su equipo sin el central, Sellés valoró la expulsión de El Yamiq: "Me alineo con el club. Vamos a luchar y pelear por ello. El árbitro puede tomar las decisiones dentro del campo y su jurisdicción y nosotros entendemos que dentro de esa acción podría haber sido menos punible de lo que fue".

El Yamiq. "Obviamente somos optimistas, creemos que igual que el árbitro tiene su labor, los clubes tenemos nuestro derecho a reclamar y utilizar todas las instancias. A partir de ahí, trabajamos en dos escenarios, uno en el que pueda estar con nosotros y otro en el que no. Su baja puede ser un condicionante. Los jugadores que tenemos tienen un perfil diferente y vamos a tener que ajustar si él no está. En ese plan tendremos que hacer algunas variaciones".

La ansiada victoria. "El discurso es el de siempre. Tenemos que ir a ganar cada partido, el otro día lo intentamos y nuestra mentalidad tiene que ser la misma. Vamos a ir a León a intentar a conseguir los tres puntos para recortar ese déficit de puntos que tenemos".

Dani Gómez y el puesto de nueve. "Tenemos nuestros propios datos sobre la capacidad de acierto y sabemos lo que nuestros delanteros nos han aportado o no. Es una buena noticia que Soberón haya podido completar los entrenos, que Dani esté de vuelta y veremos cuál es la opción de inicio".

La visita de Fernando López. "Suele venir una vez por semana a la ciudad deportiva para las reuniones. Nos ha transmitido optimismo, tranquilidad alrededor del equipo... y poco más".