Pablo Sánchez 11 FEB 2026 - 11:56h.

A 17 jornadas para que concluya LALIGA HYPERMOTION, el Real Zaragoza ve como sus opciones de mantenerse en la categoría disminuyen semana tras semana. Es el resultado de los malos números que viene cosechando el equipo de Rubén Sellés, inmerso en serios problemas desde el inicio del curso. Solo cinco puntos separan a los blanquillos de la salvación, pero el problema es que los resultados no llegan. Aún así, el zaragocismo en general no quiere hablar de descenso y quien lo siente confía ciegamente en que el equipo logrará darle la vuelta a la situación actual. El exfutbolista Miguel Linares también opina en esa línea.

Durante una entrevista en Sport Aragón, el delantero expresó su confianza en la salvación, pero no tuvo reparo en criticar la política de fichajes del club en los últimos años. Decisiones que han llevado poco a poco al equipo a los problemas que padece actualmente. Incorporaciones sin valor cuyo rendimiento ya era pobre en equipos anteriores y que ahora se traslada al vestuario blanquillo.

Además del de otros años, Linares también criticó tanto el mercado de verano como el de invierno del club. "No entiendo ni el de verano ni el de invierno. Llevamos años conformándonos con jugadores que en otros equipos no han dado su nivel y ahora están llegando jugadores que no están ni de lejos en su mejor momento", dijo con rotundidad.

Rubén Sellés apunta al banquillo

Pese a que tras llegar logró resultados positivos, lo cierto es que el devenir general del Zaragoza de la mano de Rubén Sellés no ha supuesto un gran cambio. El míster no se esconde a la hora de señalarse a sí mismo si las victorias no llegan. "El club ha hecho un esfuerzo. El mercado lo analizaremos el 30 de junio, no hoy. No puedo permitir que mi equipo no juegue a nada. De ahí mi cabreo", expresó recientemente.