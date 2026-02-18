Ángel Cotán 18 FEB 2026 - 11:26h.

Una semana más se vuelve a repetir esta situación

Los árbitros se olvidan de El Yamiq y en Zaragoza no dan crédito: "Pero no hay que pensar mal"

ZaragozaEl Real Zaragoza afronta una semana clave en su lucha por la permanencia en LALIGA Hypermotion. En una temporada muy pobre del equipo blanquillo, coqueteando con el trágico descenso al fútbol no profesional, la salvación pasa por dar un paso adelante en los encuentros y reencontrarse con la victoria tras un mes sin triunfos. Y aunque no es excusa, el club maño no está teniendo suerte con sus últimos arbitrajes.

En las dos últimas jornada, el Zaragoza se ha sentido claramente perjudicado por dos acciones concretas que han indignado a la afición... y que los árbitros han decidido obviar. Ante la SD Éibar, la expulsión de Jawad El Yamiq y la no intervención desde la Sala VOR provocaron una denuncia pública por parte del club zaragocista.

Una semana más tarde, el protagonista fue Francho Serrano. Una polémica mano señalada en el área que defendía Esteban Andrada casi le cuesta el partido al equipo de Rubén Sellés. Tres días después, el Comité Técnico de Árbitros ha apostado por reincidir y omitir una jugada que ha generado mucho debate.

Los árbitros agravan el enfado de la afición del Zaragoza por Francho Serrano

Tres días más tarde, el CTA volvía a compartir un nuevo episodio de 'Tiempo de Revisión'. Tras apostar por no explicar la polémica expulsión del central marroquí en el encuentro anterior ante el conjunto armero, los árbitros volvieron a obviar una jugada rigurosa y que ha generado diversas opiniones en un partido disputado por el Real Zaragoza.

La afición blanquilla esperaba como mínimo una justificación de la intervención desde la Sala VOR en esta jugada, pues entienden que antes de impactar el balón en la mano del capitán zaragocista, el esférico viene rebotado de su propia pierna. Nuevamente, la hinchada maña ha mostrado su malestar en las redes sociales como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: