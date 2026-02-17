Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 11:38h.

Más de un mes sin victorias

Duodécimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

ZaragozaEl Real Zaragoza afronta una semana importantísima en la lucha por permanecer en LALIGA Hypermotion. Tras cosechar un nuevo empate que no alivia su situación clasificatoria, el equipo blanquillo prepara su visita al equipo que marca actualmente la salvación. Rubén Sellés afronta el duelo liguero ante el Andorra asumiendo una clara realidad en el club maño.

Cinco puntos de distancia con su próximo rival con 16 encuentros aún por disputar. El técnico blanquillo está tirando de personalidad en un momento muy delicado del curso, pero sabe que con eso no basta para salvar la categoría... y su puesto.

Su Real Zaragoza no suma de tres desde la victoria en El Sardinero el pasado 10 de enero. Desde entonces, cuatro empates y una derrota impiden el necesario salto clasificatorio. Sellés cuenta actualmente con el respaldo de la planta noble y del vestuario, pero el entrenador es consciente de la realidad que debe afrontar en las próximas semanas.

Rubén Sellés afronta una clara realidad en el Zaragoza

Solo vale ganar. El técnico debe dar un paso adelante el próximo domingo en el Nou Estadi d'Encamp o deberá afrontar una situación innegociable. Como desliza El Periódico de Aragón, una derrota ante el Andorra abriría nuevos escenarios en el banquillo y apuntaría a vivir como una auténtica final la visita del Burgos CF.

Los números del técnico comienzan a preocupar de cara a una hipotética salvación, pero lo cierto es que la plantilla sigue creyendo en su mensaje, al igual que el club. Pese a la evidente conexión, los resultados mandan y regresar este fin de semana a tierras mañas sin puntos en el bolsillo alteraría su actual situación en la entidad.

Burgos, el Nuevo Mirandilla y Almería. En caso de derrota ante el Andorra, Sellés deberá enderezar el camino hacia la permanencia en tres choques nada sencillos sobre el papel siendo consciente que el banquillo del Ibercaja Estadio estará abierto a nuevos escenarios.