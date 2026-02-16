Saray Calzada 16 FEB 2026 - 08:36h.

Jesé Rodríguez marcó ante el Mirandés y su mujer, Aurah Ruiz, lanzó un mensaje en redes

El canario fue en varios partidos suplente y esto no parece haber gustado a la influencer

Las Palmas está peleando por el ascenso a Primera División. Está a dos puntos del líder, el Dépor, y cada punto que suma es vital. Uno de los jugadores que está ayudando al equipo a ello es Jesé Rodríguez. En esta tercera etapa en el equipo canario, el jugador ha encontrado de nuevo su mejor versión y está marcado goles importantes. El delantero firmó en el descuento contra el Mirandés el tanto que valía un empate. Aurah Ruiz reaccionó en sus redes a ello, pero más allá de celebrar que su marido marcaba, la canaria aprovechaba para dejar un mensajito a Luis García tras alguna suplencia que ha sufrido en los últimos partidos.

Contra el Racing y el Córdoba no salió de inicio y al jugador esto no le gustó nada ya que venía rindiendo a un gran nivel. Aurah Ruiz por eso dejó ese mensaje velado en redes. "Demostrando que te mereces los 90 minutos. Bravo bebé", dijo junto a una imagen de Jesé celebrando el tanto.

La explicación de Luis García a las suplencias de Jesé Rodríguez

Luis García ya explicó hace unos días por qué había tomado la decisión de que el canario no saliera de inicio en un par de partidos. "Como digo siempre, los entrenadores estamos para tomar decisiones. Igual que hablé en su día con Pejiño después de jugar contra la Real B, que hizo un gran partido, y al día siguiente no jugó. Los contextos de los partidos son importantes para nosotros y decidimos que ese día no iniciara. Pero está trabajando fenomenal", dijo sobre sus suplencias.

El entrenador aseguró que estas cosas las habla con él y que su relación es buena. "Claro que hablo con él, no cabe duda. Tenemos una buena relación y sobre todo porque tengo mucho respeto por él, igual que por todos, por su trayectoria, por su carrera. Creo que está en un buen momento".

"Estoy contentísimo porque ha sido capaz de darle vuelta a una situación mucho menos sencilla ante la exposición mediática que tiene, y estoy muy feliz por él", comentó al respecto. Pero Aurah Ruiz no parece haber dejado atrás todo esto y aprovechó el último gol del delantero para pasar facturas.