Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 15 FEB 2026 - 12:14h.

Cuarta derrota consecutiva

El Real Valladolid sumó su cuarta derrota consecutiva y no consigue alejarse de la zona de descenso tras ser goleado por 5-1 este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF. El Pucela va de mal en peor y puede entrar en zona de descenso a la Primera División de la RFEF este domingo si la SD Huesca consigue ganar ante la AD Ceuta. De hecho, su entrenador, Luis García Tevenet, podría ser destituido en las próximas horas después de siete partidos al frente del conjunto vallisoletano en los que sólo ha conseguido sacar cuatro puntos de 21.

El encuentro no tiene mucho análisis y Tevenet achacó el varapalo a que su equipo no llega al mínimo exigible en la categoría de plata para poder ganar partidos: "En el fútbol profesional hay que dar unos mínimos. Estamos muy lejos de lo que la categoría demanda y este escudo exige. Pedir perdón a la afición que seguro que está viviendo un momento muy duro. Con diez era difícil quitar el balón al Granada. El partido se cae pronto con eso, nos vuelven a hacer daño a balón parado. A nivel mental el equipo estaba débil con ese 4-0”.

En el reparto de responsabilidades el técnico sevillano hizo autocrítica y se puso a él mismo en el disparadero además de comentar que el copresidente de la entidad blanquivioleta Gabriel Solares estuvo en el vestuario tras el desastre perpetrado en el feudo nazarí: "Fallamos todos, el entrenador el primero. En el descanso no ha bajado el presidente y al final del partido sí, él lo está sintiendo y padeciendo como todos".

Ante una posible destitución de su figura el técnico pucelano no quiso ahondar más en el tema: "Soy un hombre de fútbol y puedo entender cualquier decisión que se tome".