Pablo Sánchez 17 FEB 2026 - 17:19h.

Primera experiencia lejos de Lezama

Beñat Gerenabarrena brilla en Castellón y asumen una realidad con el Athletic: "Nos romperá el alma"

El Castellón está siendo, sin duda, la gran revelación de la temporada 2025/26 en LALIGA EA SPORTS. El conjunto orellut es el líder de la categoría y de ello tienen culpa muchos protagonismos. Uno de ellos juega en Castalia a préstamo por el Athletic y se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada. Se trata de Beñat Gerenabarrena.

El mediocentro se marchó cedido el pasado verano y está demostrando que dicha elección fue un acierto. Manda en la medular y suma asistencias y goles para su equipo. El jugador, pese a su corta edad, demuestra muchos galones sobre el terreno de juego y eso es algo que aprendió en Lezama. Desde que comenzó a crecer en el Athletic expresaba esas dotes de liderazgo que le hicieron ser capitán durante muchos años en la cantera.

Todo ese aprendizaje obtiene sus frutos en la actualidad. "Siempre busco ayudar al equipo en todo lo que pueda. Aunque aquí hay muchos líderes, creo que ahora mismo todos nos estamos ayudando mucho entre nosotros", agregó al respecto durante una entrevista en Radio Bilbao. "Creo que es la personalidad que tengo. En el Athletic, por ejemplo, he sido capitán durante muchos años".

Su apoyo a Nico Williams

Las recientes novedades sobre la lesión de Nico Williams no son precisamente positivas. Beñat, que bien lo conoce de las etapas en las que ambos han coincidido juntos en el Athletic, aprovechó para mandarle unas palabras de ánimo en su vuelta a los terrenos de juego.

"Es una lesión jodida, pero le conozco, sé que va a poner el 100% para recuperarse, que es cabezón y quiere estar a tope. Estoy seguro de que él y el club harán un trabajo excelente y estará mejor", expresó un Beñat que puede hacer historia junto al Castellón en esta ilusionante temporada.