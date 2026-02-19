Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 19 FEB 2026 - 21:09h.

Fran Escribá contará con varias bajas en la vuelta del Real Valladolid a la competición liguera en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini contra el Real Sporting. Dos de ellas serán de larga duración, como las de Guille Bueno, hasta la próxima temporada, y Amath Ndiaye, hasta más o menos el mes de mayo, pero la delantera es la zona que se ve más debilitada. Y es que, a la baja de Noah Ohio, que ya lleva dos semanas recuperándose, podría haberse sumado la de un futbolista que ha estado toda esta semana tocado después del último partido en el Estadio Nuevo Los Cármenes, Marcos André de Sousa.

Como informó el club pucelano tras la primera sesión con Escribá al frente, el ariete hispanobrasileño arrastra las consecuencias de la durísima entrada que realizó Manu Lama, en la que le dobló por completo el tobillo, en la segunda parte del duelo ante el Granada CF, que le causó una fuerte torcedura de tobillo. Las pruebas diagnósticas descartaron daño óseo. Esta acción no fue sancionada ni con tarjeta amarilla ni con roja, y tampoco se produjo la intervención del VAR por parte de Carlos del Cerro Grande.

El jugador no se entrenó con el resto de sus compañeros ni el martes ni el miércoles, ya con el técnico valenciano al frente, y ha estado realizando trabajo al margen para recuperar ese tobillo maltrecho. Sin embargo, tal y como ha podido saber ElDesmarque, la evolución ha ido por buen camino y Marcos André ya ha realizado trabajo junto a sus compañeros en la sesión de este jueves. Por ello, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos entrenamientos para ver si está disponible para el partido en Gijón.

492 minutos son los que ha disputado el '10' en lo que va de campaña, una participación muy pobre para un futbolista que debería ser la punta de lanza del equipo. En ellos ha hecho un gol, ante la UD Almería, el cual dio una victoria al equipo. Y es que, en total, sólo ha tenido seis titularidades.