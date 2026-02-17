Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 17 FEB 2026 - 15:34h.

El Real Valladolid ha dado un cambio de rumbo en su banquillo, con el cuarto entrenador esta temporada, Fran Escribá. El técnico valenciano analizó la actualidad del club blanquivioleta, que se encuentra en puestos de descenso a Primera RFEF, y también su primer día en Valladolid al frente del equipo.

Escribá ha apelado a su rol de salvador en otros equipos y cómo ha sido ese primer día en el Pucela: "Lo primero es recuperar al grupo, que es muy comprometido, aunque está bloqueado. Hay que darles tranquilidad porque son un buen equipo, aunque ahora mismo no lo parezca. De nada sirve trabajar muchos temas futbolísticos si no limpias la mente. He lidiado situaciones tan difíciles o más que ésta y hemos conseguido darle la vuelta. Es curioso porque no tengo ningún jugador que tuve. Me gusta mucho conocer gente joven, siempre he hecho debutar a gente de la cantera. Hoy era una toma de contacto, para conocerles, mañana trabajaremos con menos".

Su idea de juego está clara y ha explicado las líneas maestras de su proyecto: "Estoy convencido de que Tevenet ha hecho un buen trabajo, no ha tenido mucho tiempo (...) No vamos a ser un equipo que se vaya como loco al ataque, pero tampoco que se meta atrás. Queremos un equipo ordenado y junto. No soy de los entrenadores que sólo miro mi equipo, sino también el rival. He jugado con muchos sistemas, aunque sí que es cierto que soy mucho del 1-4-4-2 o 1-4-2-3-1".

Además, el entrenador dejó claro que que en el último partido iba con el equipo pucelano por su estrecha relación con el director deportivo Víctor Orta: "Víctor me llamó después de la derrota en Granada. Enseguida dije que sí. Me apetece este reto y estoy muy ilusionado. Uno ve el potencial del equipo y le ves ganando los 16 partidos, aunque también hay que saber que puedes perder contra cualquiera en esta categoría. Yo estaba viendo el sábado el partido de Granada y quería que ganara el Real Valladolid porque mantenía contacto con Víctor y más gente. Además, Luis García Tevenet se jugaba el puesto y José Rojo, Pacheta no".