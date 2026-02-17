Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 17 FEB 2026 - 11:31h.

Destituido tras siete partidos

Duodécimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Las últimas horas han sido muy convulsas en el Real Valladolid con la destitución de Luis García Tevenet y la contratación de Fran Escribá como nuevo técnico del Pucela. El sevillano, cesado tras siete partidos al frente del banquillo blanquivioleta, quiso despedirse de la entidad, como así publicó el Real Valladolid en sus redes sociales este lunes y se puede ver a continuación:

"Hoy me dirijo a todos vosotros con el corazón lleno de emociones. En esta corta etapa, he podido percibir la grandeza de este club, que es SENTIMIENTO, IDENTIDAD Y ORGULLO. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los jugadores por su dedicación, profesionalidad y entrega diaria. A veces, el esfuerzo diario no obtiene el premio esperado, por eso hay que seguir insistiendo cada día en más cosas".

"A todo el cuerpo técnico, cuerpo médico y de performance; a la gente del día a día, gente de comunicación, utileros y lavandería, cocina; a Manu, nuestro delegado; a la gente que hacen con un trabajo silencioso que este club funcione como la gran institución que es. A Gabriel y Enrique, los presidentes, no tengo la menor duda que vuestro trabajo y dedicación vendrán acompañados de ese premio que ahora mismo es vuestro sueño. Lo vais a conseguir, seguro".

"A Víctor Orta y todo su equipo, gracias por vuestra confianza. Me siento querido y eso para mí es lo más importante. Confíen en su trabajo. Gracias a la prensa por el respeto y por vuestro trato. Y, por último, a la afición. Sois los pilares de este club, gracias por estar ahí en las duras y en las maduras, por el apoyo incondicional y porque sé que en estos momentos vais a tirar del carro para que el Real Valladolid vuelva a haceros disfrutar y volver al sitio que le corresponde y pertenece. Sin más: AÚPA PUCELA".