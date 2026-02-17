Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 17 FEB 2026 - 20:57h.

Oficial: Fran Escribá, nuevo entrenador del Real Valladolid

Lo mejor en los clubes es que todo vaya según lo previsto y haya que tomar las menores decisiones posibles, pero esto no es el caso del Real Valladolid. El conjunto blanquivioleta va por su cuarto entrenador con la incorporación de Fran Escribá, técnico elegido por la dirección deportiva y con una estrecha relación con el director deportivo, Víctor Orta, debido a la etapa de ambos en el Elche CF hace una década.

De hecho, el encargado de realizar los movimientos en el Pucela ha hablado de ese conocimiento del trabajo del míster y, por ello, valora muy positivamente la incorporación de Escribá a la disciplina blanquivioleta: "Conozco muy bien a Fran Escribá y tengo la total certeza de que es el mejor entrenador para este momento. Tiene conocimiento de la categoría, del equipo, capacidad de resultados en Segunda... Todos los caminos llevaban a Fran y eso me da mucha seguridad, sé lo que voy a ver, cómo trabaja y cómo es en el día a día. Ha tenido una respuesta rapidísima para hacerse cargo del equipo. Estoy seguro de que es la mejor decisión que hemos tomado en toda la temporada".

Ante la llegada de un nuevo entrenador, también está el cese de otro y Orta ha explicado cómo afecta la destitución de Luis García Tevenet a la disciplina pucelana y pone en valor la competitividad que ha tenido el equipo contra los primeros clasificados: "Cuando hay un cese de un entrenador todos fracasamos en el Club, yo el primero. Quiero darle las gracias a Tevenet por su trabajo. Estamos aquí para tomar decisiones. Contra los primeros hemos conseguido muchos puntos, estos jugadores han demostrado que pueden competir y rendir".

Ese escenario trae al presente: "Ese análisis del pasado no nos puede bloquear, tenemos que sobreponernos en el cambio de objetivo y carecer de excusas para mostrar nuestra mejor versión, la mía, la de todo el staff, el nuevo cuerpo técnico y la de los jugadores. Es el momento de cero excusas y 100 por ciento responsabilidad".