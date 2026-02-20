El PSG paga a Mbappé parte de su deuda pero sigue debiéndole más dinero

Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 12:52h.

Kylian Mbappé recibe cuatro de los seis millones de euros que aún le debe el PSG

El polémico cartel del Benfica antes del partido ante el Real Madrid con Mbappé, Vinicius y tres monos

El Paris Saint-Germain ha pagado cuatro de los seis millones de euros pendientes que debía a Kylian Mbappé. Lo han hecho tras la sentencia dictada por el Consejo de Prud’Hommes el pasado 12 de febrero. Además, esta noticia ha llegado justo después de que el Real Madrid se haya visto envuelto en un episodio de racismo en Lisboa contra el Benfica en el partido de Champions y donde el atacante francés salió en rueda de prensa a explicar lo sucedido. Allí, el ‘10’ madridista no jugó su mejor partido, pero eso es algo que no viene siendo habitual durante gran parte de la campaña.

Fuera del césped, el delantero parisino se encuentra inmerso en una disputa económica con su exclub, el Paris Saint-Germain. Según el diario L’Équipe, el PSG fue recientemente obligado a abonar una suma millonaria a Mbappé en concepto de salarios y primas que quedaron pendientes de la temporada 2023‑2024 antes de su salida hacia el Real Madrid como agente libre.

El Paris Saint-Germain paga, por fin, a Kylian Mbappé

El tribunal de trabajo de París dictaminó en diciembre de 2025 que el club parisino debía pagar 60,9 millones de euros al delantero francés, incluidos 55 millones correspondientes a salarios y primas impagados. Recientemente, el PSG ha cumplido con cuatro de los seis millones que aún debía a Mbappé tras esa sentencia. Y, aunque permanecen pendientes alrededor de dos millones de euros, el jugador no está dispuesto a renunciar.

La entidad parisina prefiere que el futbolista acepte renunciar a la publicación íntegra de la sentencia en su web, otra obligación impuesta por el tribunal, antes de completar el pago, algo que Mbappé y su entorno han rechazado. Esta negativa es uno de los causantes de la prolongada disputa legal entre ambas partes, que sigue activa a pesar de los pagos parciales ya completados. Este caso hace remontarnos a los últimos meses de la vinculación de Mbappé con el PSG, cuando las negociaciones sobre su salida y compensaciones económicas se torcieron por desacuerdos. Estas tensiones, aunque no obstaculizaron su marcha al Real Madrid, dejaron una herida imborrable entre el jugador francés y el club de su ciudad natal.