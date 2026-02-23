Pubill, asentado como uno de los mejores defensas de LALIGA EA Sports

Nueva exhibición de Pubill en el Atlético-Espanyol

Compartir







Años noventa. Un anuncio muy peculiar irrumpe con fuerza en televisión y causa furor en la sociedad española. Un niño intentaba abusar de otro más pequeño, mientras le intentaba intimidar. El más débil decía: “No empujes, como se lo diga a mi primo te vas a enterar”. El abusón contestaba: “¿Tu primo? ¿Y a mi qué tu primo?”. El pequeño volvía a avisar: “Mi primo toma mucho Zumosol ¿sabes? pero mucho, mucho…”. Una voz en off entraba en escena y con suma gravedad aconsejaba: “Bebe fruta, bebe energía, bebe Zumosol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol”. La siguiente escena mostraba los poderes de un tipo alto, musculoso, poderoso y capaz de comer sandías por los sobacos. El abusón reculaba asustado y el niño que estaba siendo empujado remataba con voz triunfal: “Este es mi primo, ¡el de Zumosol! Y yo también estoy tomando mucho Zumosol ¿eh?”. Año 2026, un jugador semidesconocido para el gran público, procedente de la Liga Hypermotion, ha irrumpido con fuerza en el fútbol español, causando furor en la sociedad española. Su nombre es Marc Pubill y es el primo de Zumosol de toda la afición del Atlético de Madrid.

El primo, que no toma Zumosol porque como Obélix se cayó en una marmita cuando era pequeño, amenaza con ser uno de los centrales más dominantes de los últimos años. La criatura, que responde por Marc Pubill Pagès, ‘Marcus’ para los amigos, es una bendición para el Atleti. Y si me lo permiten, para el fútbol español. No está para selección. Está para lo que le de la absoluta gana, porque su estado de forma, su presencia y su poderío físico están por encima de cualquier debate. No es que deba ir a la selección. Es que, si no hay lesión grave que lo impida - Dios no lo quiera-, este chico debería ser el central titular en el próximo Mundial. Buena patata caliente para el seleccionador. Pubill, el primo de Zumosol del siglo XXI, un bicho de metro noventa, domina todas las suertes y registros de los centrales de época. Apenas costó 16 millones de euros y viéndole jugar dan ganas de que el Atleti le pague 5 más al Almería, porque ha salido demasiado barato para ser realidad. Carlos Bucero, criticado por su mercado de fichajes en verano, siempre podrá decir que fue el tipo que fichó a Pubill para el Atleti. Eso no se lo podrán echar en casa. Pubill venía de Segunda y está dando un rendimiento de Champions. Gracias Osasuna, gracias Areso. Fruto de la casualidad, porque el Atleti quería firmar a Areso, Pubill acabó en el Atleti. Gracias a las lesiones, porque Pubill no tenía minutos y podría haberse ido cedido a Osasuna, Simeone descubrió al primo de Zumosol. Y gracias al carácter de Pubill, que hizo como Marcos Llorente y aguantó su oportunidad para demostrar su categoría sin poner ni una mala cara, el Atleti descubrió un central como la copa de un pino y tres abetos. Aunque le costó arrancar, porque Simeone veía a Pubill como un lateral diestro para defender en bloque bajo, para después trabajar en su reconversión a central, ahora mismo no hay quien pare a este bicho. Tiene hambre, ambición, personalidad y mentalidad ganadora. Virtudes que combinan de maravilla, con una carrocería brutal y un trabajo que le está presentando en sociedad como un central dominante, agresivo en el uno contra uno, inabordable por arriba e insuperable por abajo. Si tiene que encimar, gana el duelo. Si tiene que anticipar, vive adivinando. Si tiene que cuerpear, saca músculo y sale ileso. Si tiene que porfiar, acelera y saca el ‘gancho’. Y si tiene que conducir, sacar la pelota jugada o encontrar un compañero en profundidad, también sabe hacerlo. Simeone, que durante años ha sostenido que José María Giménez, estando sano, era el mejor central del equipo, se ha rendido a la evidencia, concediéndole el sitio del uruguayo a Pubill. ‘Marcus’, también conocido como ‘Pulic’, es un proyecto de central realmente monstruoso. Uno al que acompañan dos circunstancias propias de los elegidos: una escandalosa superioridad física y una tremenda capacidad para el aprendizaje. Marc Pubill es, sin duda, el primo de Zumosol del Atlético de Madrid.