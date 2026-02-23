Montoya, el nuevo 'talismán' del Betis, desvela los mensajes de los jugadores antes del derbi

Tito González 23 FEB 2026 - 10:11h.

Montoya ha estado en un partido benéfico y ha hablado de cómo ve el derbi y su pronóstico

José Carlos Montoya es uno de los famosos que más pasión demuestra por su Betis. Comienza una de las semanas claves en Sevilla con el derbi del próximo domingo y en ElDesmarque hemos tenido la oportunidad de preguntarle cómo vive este tipo de partidos.

El concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado en un partido benéfico en Tocina. Ha participado en un encuentro en donde han recaudado fondo para una niña, Victoria, que sufre una enfermedad rara, PUS3. Solo ha dos casos en España y 21 en todo el mundo. En este evento han estado numerosos rostros conocidos y entre ellos el de Montoya, que no ha dudado en colaborar con esta buena causa.

Montoya y su pronóstico para el derbi

Hemos preguntado cómo afronta estos días previos al derbi. "Yo tengo 32 años y me he criado en la época de nuestro Betis - Sevilla, que eso sí que era fútbol. Yo lo vivo tranquilo. No sé si te has enterado que soy el talismán del Real Betis Balompié. Llevo tres partidos yendo al campo y ha ganado. Contra el Rayo no pude ir y un empatito, pero bueno contento", comenzó diciendo el concursante de reality. "Un derbi es un partido en el que puede pasar de todo. Los dos equipos salen a piñón, pero espero que los tres puntos se queden en el verde", dijo al respecto.

"Ahora mismo el Betis parte un poco como favorito". Montoya desveló si recibe algún tipo de presión para que vaya al campo dado el talismán que tiene cada vez que va. "Me echaron alguna bronca. Me dijeron: 'Que sea la última vez que se te ocurre venir'. Con el tema de ganar, como hacíamos lo vídeos, pero yo súper contento de estar ahí y apoyar a mi Betis".

El reciente ganador del premios Iris al Personaje del Año se atrevió a dar un pronóstico del partido. "Un 3-1. Un partidito bueno y que sea muy limpio", terminó diciendo.