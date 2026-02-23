La posible destitución de Rubén Sellés y cuatro candidatos al banquillo del Real Zaragoza

La derrota en Andorra ha dejado muy tocado al técnico, cuyo futuro está en el aire

Situación límite en el Real Zaragoza. El cuadro aragonés cayó derrotado este domingo ante el Andorra (2-1), suma seis jornadas seguidas sin ganar, vuelve a ser colista de LaLiga Hypermotion y se acerca poco a poco al pozo de Primera RFEF. Rubén Sellés y Txema Indias están contra las cuerdas y desde la directiva empiezan a perfilar posibles sustitutos para el banquillo.

Rubén Sellés y Txema Indias, al borde de la destitución

De momento, todo apunta a que Sellés estará en el banquillo el próximo sábado ante el Burgos. Según informa El Periódico de Aragón, será una final para el técnico valenciano, que quedaría condenado en caso de no conseguir un triunfo. Aún así, la misma fuente señala que "no se puede descartar un volantazo en las próximas horas" respecto al futuro del entrenador, que no tiene garantizado al 100% sentarse en el banquillo del Ibercaja Estadio en la próxima jornada.

Otro que también está en el alambre es Txema Indias. Según informa El Heraldo, Mariano Aguilar, tantea varias decisiones importantes que pasarían, entre otras cosas, por cesar al director deportivo en los próximos días, pues su proyecto deportivo está siendo un auténtico fracaso. En cualquier caso, su salida no supondría nada a corto plazo en lo deportivo, pues lo urgente es volver a ganar para reengancharse de nuevo a las opciones de permanencia.

Los posibles entrenadores del Real Zaragoza

Mientras tanto, y a la espera de novedades, empiezan a deslizarse los primeros nombres ante un posible relevo en el banquillo del cuadro aragonés. Luis García Plaza y Sergio González son dos técnicos que ya sonaron tras la destitución de Gabi Fernández. Según El Periódico, los dos rechazaron la posibilidad de llegar en octubre y la opción de García Plaza parece poco probable, pero con Sergio "podría haber alguna opción más".

Además, la misma fuente recuerda también que Juan Ignacio Martínez 'JIM' fue otro de los candidatos que gustaba y que David Navarro podría ser otra alternativa tras su llegada al club el pasado mes de noviembre. En cualquier caso, aseguran que el Real Zaragoza todavía no ha hablado con ninguno de estos técnicos.

La dramática situación del Real Zaragoza

El entrenador que llegue, si es que se produce un relevo, se encontrará una situación dramática, aunque aún no definitiva. El Real Zaragoza es colista de LaLiga Hypermotion con sólo 24 puntos tras 27 jornadas y está a 6 de la salvación, que ahora mismo la marca el Huesca con 30 puntos. El curso arrancó con Gabi Fernández en el banquillo, pero el técnico fue destituido tras la jornada 9 con un pobre bagaje de 6 puntos de 27 posibles.

Tras el efímero paso de Emilio Larraz como interino (perdió 0-5 ante la Cultural en su único partido), llegó un Rubén Sellés que arrancó con tres derrotas seguidas, pero sumó posteriormente tres victorias consecutivas que sostienen aún con vida a este Real Zaragoza. Pero desde aquellas tres victorias, a finales de noviembre, el saldo es demoledor: 9 puntos de 33 posibles y sólo un triunfo en las 11 últimas jornadas. De ahí que el puesto de Sellés esté ahora en el alambre.