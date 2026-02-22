Adrián Gómez Sánchez 22 FEB 2026 - 17:58h.

Dos goles que no dieron tres puntos

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos en Gijón en la Jornada 27 de LALIGA Hypermotion

Compartir







ValladolidFran Escribá vivió emociones fuertes en su primer partido al frente del Real Valladolid. Su equipo empató a dos en el Estadio de El Molinón ante el Real Sporting de Gijón, y tras remontar el partido vio como los locales lo empataban en los minutos finales. Un punto agridulce por como se dio el partido y que no saca al Pucela de la zona roja de la tabla, de momento.

El técnico valenciano analizó el partido y felicitó a sus jugadores por el esfuerzo realizado, que a punto estuvo de convertirse en victoria: “Estoy muy orgulloso porque este equipo tiene corazón para salir de ahí. Era un partido más importante desde el punto de vista anímico que futbolístico. A nivel de fútbol estoy satisfecho, aunque creo que podemos hacer muchas más cosas. El equipo se ha vaciado. Somos capaces de mejorar muchas cosas, sobre todo en ataque".

PUEDE INTERESARTE Convocatoria del Real Valladolid en Gijón: primeras decisiones de Escribá

También recalcó situaciones individuales y destacó el nivel de varios jugadores que lo dejaron todo en el campo: "Ponceau debe ser un jugador muy importante y lo es. A su nivel es fundamental. Latasa ha hecho un trabajo espectacular. Canós ha entrenado muy bien toda la semana, dio la sensación de decir estoy aquí desde que llegué"

Punto de inflexión

Además, quiso poner en valor el estado físico de la plantilla y cómo se entregaron todos los jugadores en el encuentro: "La segunda parte fueron más sensaciones que sufrimiento real y las más claras las tuvimos nosotros. No ha habido desajustes en defensa, el gol Otero con la chilena es indefendible. El equipo está muy bien físicamente y lo ha estado con los anteriores entrenadores".

Respecto al siguiente compromiso, en el que recibirá a la SD Huesca en Zorrilla el próximo sábado (18.30 horas), comentó que la actuación en El Molinón “puede ser un punto de inflexión. Volvemos a casa, con nuestra gente e intentaremos darle lo que merece la semana que viene”, expresó.