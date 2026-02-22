Logo de El DesmarqueEl Desmarque
El dardo de Joan Laporta al Real Madrid por el penalti de Courtois a Budimir: "Por una vez que no les regalan"

Joan Laporta le lanza un dardo al Real Madrid. eldesmarque.com
BarcelonaLa polémica del fin de semana en LaLiga llegó desde El Sadar, pero tuvo eco inmediato en Barcelona. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, lanzó un dardo directo al Real Madrid tras el penalti señalado a favor de CA Osasuna en el duelo ante los blancos.

“Era un pisotón y es un penalti de par. Al Madrid le han pitado mil penaltis como estos. No veo dónde está el problema”, aseguró. Y fue más allá: “Por una vez que no le regalan un penalti por algún piscinazo que ha hecho algún jugador de ellos, que no se quejen encima”.

La acción que encendió la mecha

La jugada polémica tuvo como protagonistas a Ante Budimir y Thibaut Courtois. El delantero croata cayó tras un lance con el guardameta belga. En primera instancia, el colegiado Quintero González interpretó que Budimir se había tirado y le mostró amarilla. Sin embargo, tras la revisión del VAR, corrigió su decisión y señaló penalti por pisotón de Courtois.

Budimir no falló desde los once metros y adelantó a Osasuna en una primera parte en la que el Madrid mostró fragilidad defensiva.

Laporta, en “estado puro”

Más allá de sus declaraciones, Laporta protagonizó una jornada muy comentada en Barcelona para el partido ante el Levante en el Camp Nou. Sin acceso al palco, acudió como un aficionado más, mostrando su entrada con orgullo y dándose un baño de masas. Incluso cantó el himno a pleno pulmón y participó en un acto gastronómico con simpatizantes.

Joan Laporta con unos aficionados
Joan Laporta con unos aficionados. eldesmarque.com
