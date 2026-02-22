Es el mejor de los tres entrenadores tras ocho jornadas, pero aún insuficiente

La expulsión perdonada a Yangel Herrera que pudo cambiar el partido: lesionó a Alberto Reina y no vio ni amarilla

Compartir







Guillermo Almada tampoco da con la tecla. El tercer entrenador de la temporada del Real Oviedo ha mejorado levemente los números de sus antecesores en el banquillo, pero esa mejoría sigue siendo insuficiente. Ante la Real Sociedad, cosechó un empate (3-3) tras un final loco que le mantiene como colista de la competición, con sólo 17 puntos y a 8 de los puestos de permanencia, por lo que la situación sigue siendo dramática.

Este sábado, en San Sebastián, Almada cumplió ocho partidos de LaLiga al frente del Oviedo, la misma cifra de encuentros que estuvieron tanto Veljko Paunovic como Luis Carrión anteriormente.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Real Oviedo ante la Real Sociedad, con Fede Viñas modo crack en Anoeta

Almada ya es el mejor entrenador del curso del Oviedo, lo cual no es mucho decir. Suma una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Es decir, 7 puntos de 24 posibles y un 29% de los puntos que ha disputado. Pero el equipo no ha mejorado a nivel clasificatorio -más bien lo contrario- y la permanencia, poco a poco, empieza a convertirse en un milagro.

Guillermo Almada, levemente mejor que Veljko Paunovic

Su predecesor en el cargo fue Luis Carrión, el peor entrenador del curso para los carbayones con mucha diferencia. Cero victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con sólo 4 puntos de 24 posibles (16%) en los ocho encuentros que dirigió al equipo asturiano antes de ser destituido.

Y antes, Veljko Paunovic, despedido tras las ocho primeras jornadas con un balance de dos victorias, cero empates y seis derrotas y 6 puntos de 24 posibles (25%). Por aquel entonces, el Oviedo estaba fuera de los puestos de descenso, pero Jesús Martínez aseguraba que tenían que mirar más arriba e incluso luchar por los puestos europeos. El tiempo, como era evidente, ha acabado dejando en completo ridículo al máximo accionista de un club que, salvo milagro, está cada día más cerca de regresar a Segunda División.