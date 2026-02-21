Fran Fuentes 21 FEB 2026 - 16:00h.

El uruguayo, con dos goles, es el más destacado del encuentro

El Real Oviedo acabó empatando a tres en su partido ante la Real Sociedad en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS. Ponemos notas a los jugadores de Guillermo Almada tras el triunfo.

Aarón Escandell (6): Dejó varias paradas como de costumbre, pero no pudo hacer nada ante el gol de Óskarsson, que remató muy solo.

Nacho Vidal (6): En defensa sufrió con Guedes, que le generó problemas. En ataque no fue constante, pero sí eligió bien cuándo subir, ya que en su banda Haissem Hassan capitaliza mucho el balón.

Eric Bailly (7): Correcto en la defensa del área, salvo por la acción del gol, ya que se le fue la marca de Óskarsson, pero supo reponerse marcando un gol en el descuento.

David Carmo (5): Bastante bien a nivel defensivo, pero dejó varios errores en salida de balón que encogieron el corazón a los oviedistas.

Javi López (4): Tuvo muy difícil contener a Brais Méndez cuando cayó por ahí y a Aramburu. El gol de la Real llegó por su sector, ya que estaba mal basculado.

Haissem Hassan (8): El jugador más peligroso del Oviedo, con permiso del bigoleador. Es agua en el desierto. Coge la pelota en el centro del campo y la lleva a la frontal del área con suma facilidad. Sumó dos asistencias a Fede Viñas.

Kwasi Sibo (4): Teniendo que abarcar mucho terreno, sí, pero llegando tarde a casi todo. Con balón estuvo bastante impreciso.

Nicolás Fonseca (5): Muy generoso en el esfuerzo y haciendo coberturas. Tuvo poco el balón en los pies, y también lo arriesgó bastante poco.

Ilyas Chaira (6): También tuvo mucha participación, más que de costumbre, pero estuvo sumamente impreciso. Tuvo también varias ocasiones de gol, pero las falló todas. Una de ellas, además, por muchísimo, casi sale de banda. Pese a todo, se le valora el intento y el esfuerzo.

Alberto Reina (7): Más que actuar como segundo delantero, fue un centrocampista más. Vino muy abajo a pedir el balón, a ayudar en defensa y a cambiar el juego. Sustituido por lesión.

Fede Viñas (9): Tuvo una primera parte para afinar la puntería, teniendo varios disparos a portería que no acabaron en gol, aunque más allá de eso apenas participó en el juego. En la segunda parte firmó dos goles clave en dos minutos. Poco más se le puede pedir.

Leander Dendoncker (4): El partido se rompió desde su entrada, la Real logró hacer mucho daño al espacio y él no supo taponar ni una sola de sus transiciones.

Santi Cazorla (7): Puso bastante criterio desde su entrada, y firmó la asistencia a Bailly en el descuento.

Thiago Fernández (5): Intentó driblar y mirar hacia la portería rival

Thiago Borbas (-): Sin calificar.

Álex Forés (-): Sin calificar.