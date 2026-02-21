Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Real Oviedo en LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 12:51h.

Así salen Matarazzo y Almada

El motivo de Guillermo Almada para la suplencia de Santi Cazorla en el Real Sociedad-Oviedo: "Lo sacrificaríamos"

La Real Sociedad y el Real Oviedo se citan este sábado en la jornada 25 de LALIGA EA Sports en un encuentro en el que mucho ha cambiado con respecto al 1-0 de la primera vuelta en el Carlos Tartiere con entrenadores distintos en cada equipo. Ahora son Pellegrino Matarazzo y Guillermo Almada los que dirigirán un choque en Anoeta que ya tiene alineaciones confirmadas.

Matarazzo recupera varias piezas de su once de gala con el que ha conseguido tan buenos resultados en los últimos encuentros en LALIGA EA Sports antes de caer en el Santiago Bernabéu con algunas rotaciones. También estará Brais Méndez formando por delante de Gorrotxategi y Beñat Turrientes en el centro del campo dejando en el banquillo a Carlos Soler, que no se ha entrenado al 100% durante una semana en la que ha sido padre.

Duje Caleta-Car en el eje de la defensa junto a Jon Martín, Sergio Gómez en el lateral zurdo y Gonçalo Guedes por banda, además del mencionado Turrientes, son los otros suplentes ante el Real Madrid que recuperan su puesto. Ander Barrenetxea y Arsen Zakharyan tendrán que esperar a la próxima semana y se han caído del choque por lesión junto a Take Kubo y Luka Sucic.

En el Real Oviedo, la principal ausencia es la de Santiago Colombatto, que se pierde el encuentro ante la Real Sociedad por sanción y se suma a las ausencias de David Costas por lesión y de Ovie Ejaria con el que el el club asturiano no quiere correr riesgos. Daniel Fonseca será el encargado de suplir al futbolista argentino en el doble pivote con Kwasi Sibo ganándole la competencia por el puesto a Leander Dendoncker.

El resto de futbolistas serán los mismos que cayeron ante el Athletic en el Carlos Tartiere la pasada jornada. Eric Bailly sigue como pareja de centrales con David Carmo, Fede Viñas en la delantera y Javi López buscará reivindicarse desde el lateral zurdo ante el equipo del que es propiedad.

Alineaciones confirmadas del Real Sociedad-Real Oviedo

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Brais Méndez; Gonçalo Guedes, Pablo Marín, Mikel Oyarzabal.

XI del Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Javi López; Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina; Fede Viñas.