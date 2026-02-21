Fran Fuentes 21 FEB 2026 - 12:52h.

El candidato a la presidencia del FC Barcelona explica su plan para que vuelva Leo Messi

Víctor Font ha comparecido en un acto de su candidatura a la presidencia del FC Barcelona. Su proyecto tiene una línea maestra, llamada "Proyecto Messi", en la que tratará de recuperar relaciones con, según el propio candidato ha definido, "el mejor de la historia". Aunque, eso sí, no es el único en utilizar la figura del argentino en campaña. Además de presentar las dos líneas maestras de este plan, una en lo institucional y otra con grandes beneficios económicos para la entidad, ha aprovechado para atacar a Joan Laporta, hasta ahora presidente y ahora candidato, por haber roto relaciones con el jugador y haberle obligado a marcharse. A continuación, sus palabras:

En este sentido, Víctor Fort califica la salida de Leo Messi del FC Barcelona: "Hoy lo que queremos explicaros es qué proyecto tenemos, qué proyecto hemos trabajado para asegurar que el mejor de la historia vuelva a casa. Para nosotros, romper relaciones con el mejor jugador de la historia es quizá de las peores cosas que han ocurrido durante este mandato. Han pasado muchas malas, pero romper relaciones con el mejor de la historia, que no es sólo que haya jugado en el Barça, sino que es culé y que lleva el escudo tatuado aquí en la pierna, yo creo que es muy indicador de por qué esa forma de hacer tan personalista, esa manera de hacer que pone por delante los intereses personales a los del club, puede hacer mucho daño a la institución", asegura.

De este modo, el candidato a la presidencia del FC Barcelona asegura que el daño ha sido tanto moral como económico a la institución: "El mal que se nos ha hecho es un mal sobre todo sentimental, yo creo que todos los culés, al menos una grandísima mayoría de culés, todavía tenemos clavado en el corazón estas imágenes que ahora se nos enseñaban, con Leo llorando desconsoladamente. Y seguramente muchos socios quizá no sean conscientes de las oportunidades que hemos perdido en un momento, en una época que sigue siendo altamente complicada económicamente y también institucionalmente", reflexiona.

El doble plan de Víctor Font con el FC Barcelona y Leo Messi

Es por eso que ahora Víctor Fort planea una doble forma de recuperar esta relación: "La primera propuesta que le hemos hecho y que a nosotros nos hacía ilusión, pero que obviamente debe pasar por asamblea de socios, que no de compromisarios, es que Messi fuera presidente de honor del club. Tendríamos al mejor embajador, al mejor representador posible al frente de la institución", comenta.

Aunque también tratará de establecer una relación económica entre ambos: "La segunda es una propuesta del ámbito comercial. Lo que proponemos a Messi es vincular a la marca Messi y la marca Barça de forma vitalicia, para siempre. De modo que se creen productos y servicios que se comercialicen en todo el mundo con esta marca combinada de Messi-Barça, Barça-Messi", explica. Estos serían los grandes planes de Víctor Font para recuperar la relación con Leo Messi si llega a la presidencia del FC Barcelona.