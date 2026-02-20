Diego Páez de Roque Madrid, 20 FEB 2026 - 22:00h.

Arabia Saudí se fija en Marc Casadó

La UEFA multa al Barcelona con más de 30.000 euros por dos incidentes en Champions

Compartir







No está siendo una temporada fácil para Marc Casadó. El canterano ha perdido el puesto de titular que se ganó hace un año e incluso ha terminado algún encuentro señalado, como el último contra el Atlético de Madrid. Además, en los 25 partidos en los que ha participado apenas suma algo más de 1100 minutos, sin ver portería y con una única asistencia.

Totalmente diferente a la campaña anterior. Con las múltiples bajas que sufrió Hansi Flick en el centro del campo, Marc Casadó apareció para consagrarse como uno de los futbolistas más importantes en la consecución de LALIGA, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Es por ello que sigue levantando interés en varios equipos de Europa, pero también de Arabia Saudí.

El orfertón de Arabia Saudí por Marc Casadó

Según ha informado el medio 365Socres, desde el país asiático estaría planteando realizar un ofertón prácticamente irrechazable tanto para la entidad culé como el propio centrocampista.

Desde hace un tiempo, el PIF -fondo soberano saudí que lleva varios equipos de la liga de fútbol- ha cambiado su plan de fichajes, dejando atrás a las viejas glorias europeas y centrarse en jóvenes promesas, como hemos visto recientemente con Gabri Veiga y ahora con Marc Casadó.

Tal y como ha mencionado el medio, el PIF tiene apuntado el nombre del centrocampista del FC Barcelona para el próximo mercado veraniego. Comentan la intención de organizar una reunión con el entorno del futbolista en los próximos días para así conocer su predisposición.

Además, han desvelado que la oferta que estarían planteándose enviar para hacerse con los servicios de Marc Casadó es de 40 millones de euros, una cantidad que ayudaría al club culé para encauzar su situación económica.

Si termina de darse la oferta, faltaría por conocer la intención del jugador que, aunque ha reconocido en varias ocasiones que quiere triunfar en el Barcelona, podría terminar siendo convencido para cambiar a una liga más exótica.