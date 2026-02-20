Joaquín Anduro 20 FEB 2026 - 22:32h.

El golpeo de Trent se antoja clave para este Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, la solución de Álvaro Arbeloa a los problemas del Real Madrid

Compartir







El Real Madrid ha recuperado la regularidad y lo ha demostrado en LALIGA EA Sports recuperando el liderato por delante del Barça y en Champions League llevándose ventaja en la ida ante el Benfica al ganar por 0-1 en Da Luz. La siguiente prueba llegará este sábado con la siempre complicada visita a Osasuna en Pamplona y allí Álvaro Arbeloa volverá a contar con Trent Alexander-Arnold, al que ha señalado como la receta para sacar la mejor versión de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

El futbolista inglés apunta a sumar su tercera titularidad consecutiva una vez ha dejado atrás su lesión sin pensar en rotaciones a pesar del choque del próximo miércoles ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. La baja de Dean Huijsen llevará al técnico salmantino a formar con Raúl Asencio en la pareja de centrales con Antonio Rüdiger y Dani Carvajal aún va entrando poco a poco como para un duelo de la intensidad de lo que se espera en El Sadar.

Por ello, Trent Alexander-Arnold parte como favorito a ser el lateral derecho titular de Álvaro Arbeloa en busca de mantener su gran nivel de los dos últimos encuentros. Contra el Benfica y, sobre todo, frente a la Real Sociedad, el inglés destacó gracias a su espectacular golpeo de balón que soluciona la papeleta de la salida de balón (más aún sin Huijsen) y que permite lanzar tanto a Vinicius como a Mbappé al espacio.

Los elogios de Alexander-Arnold a las cualidades de Alexander-Arnold

Sobre esto ha hablado este viernes en sala de prensa Álvaro Arbeloa, que ha querido reseñar lo que aporta el ex del Liverpool al equipo: "Bueno, lo especial yo creo que salta a la vista. Ya no sólo es la precisión, sino la tensión con la que da los pases. Y, sobre todo, que no necesita ni mucho tiempo ni mucho espacio para cargar un pase que muchas veces es de 60 o 70 metros y que siempre va con ventaja para nuestros delanteros. Es algo que insistimos mucho; lo importante que es poner a correr tanto a Vinicius como a Kylian Mbappé y la verdad es que está haciéndolo fantásticamente bien".

"Después de volver de un parón no es fácil volver a este nivel y creo que es un jugador que se ajusta muy bien a lo que necesitamos dentro del equipo. Es capaz de jugar dentro, de jugar fuera, de buscar con sus centros posiciones o centros para los delanteros, pases interiores... Yo creo que la conexión con Fede y con Arda está siendo muy buena entre los tres y necesitamos seguir trabajando con él. Pero bueno, creo que está a la vista de todo el mundo el rendimiento y el nivel de Trent y yo, muy feliz por él", recalcó Arbeloa.

PUEDE INTERESARTE Vincent Kompany para su rueda de prensa 12 minutos para defender a Vinicius y criticar a Mourinho tras el episodio racista

Trent Alexander-Arnold sufrió a mediados de septiembre una lesión ante el Olympique de Marsella un pinchazo en el isquio que le tuvo siete partidos de baja. A su regreso, apenas disputó seis encuentros antes de volver a caer en San Mamés con unos problemas en el cuádriceps que le tuvieron fuera otros 14 choques antes de volver en Mestalla hace dos semanas.