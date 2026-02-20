Posibles alineaciones del Osasuna - Real Madrid para la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 06:43h.

Osasuna - Real Madrid, las posibles alineaciones del partido de la jornada 25 de LALIGA EA Sports

El gran problema de Camavinga en el Real Madrid: "Está en tierra de nadie, no evoluciona"

Compartir







El CA Osasuna recibirá al Real Madrid en la jornada 25 de LALIGA EA Sports. El partido se disputará el próximo sábado 21 de febrero de 2026 a las 18:30 (hora española) en el Estadio El Sadar. Será un encuentro entre dos equipos en racha en la competición doméstica. Los de Pamplona llegan tras cinco partidos consecutivos sin derrota. En la última jornada empataron contra el Elche fuera de casa. En el otro lado, el Real Madrid de Arbeloa, que han vuelto a recuperar la primera posición de LALIGA, en solitario, tras la derrota del FC Barcelona ante el Girona y la importante victoria de los blancos ante la Real Sociedad.

Posible alineación de Osasuna

El CA Osasuna viene de empatar a cero frente al Elche fuera de casa y posicionarse 10º en la tabla con 30 puntos. Están a cinco del Espanyol, que es sexto en la tabla, y ocupan la última plaza europea. Los de Alessio Lisci están inmersos en una racha inmejorable donde suman cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Esto les ha permitido alejarse de los puestos de descenso y mirar hacia arriba con el sueño de Europa. Para este duelo, Iker Benito y Boyomo no jugarán por culpa de las lesiones.

Posible once de Osasuna frente al Real Madrid:

Portero: Herrera

Defensas: Rosier, Herrando, Catena, Galán

Centrocampistas: Moncayola, Torró, Víctor Muñoz

Delanteros: Rubén García, Oroz, Budimir

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid viajará a Pamplona para tratar de aguantar una jornada más como líder de LALIGA. Gracias a la última victoria en el Bernabéu frente a la Real Sociedad, y el pinchazo de su máximo rival, el FC Barcelona, fuera de casa contra el Girona, los de Álvaro Arbeloa se han colocado con dos puntos de ventaja sobre de los culés. Llegan a este duelo tras viajar a Lisboa para el partido de Champions, y las bajas seguras por lesión son las siguientes: Militao y Bellingham. Rodrygo sigue pendiente de evolución, y se prevén rotaciones dentro del campo. Tras la victoria en Lisboa frente al Benfica de Mourinho, existe la posibilidad de que Ceballos para como titular como recambio de Tchouaméni. Gonzalo tendrá que esperar su oportunidad des el banquillo.

Posible once del Real Madrid frente a Osasuna:

Portero: Courtois

Defensas: Trent, Asencio, Huijsen, Carreras

Centrocampistas: Güler, Tchouaméni/Ceballos, Camavinga, Valverde

Delanteros: Vinicius, Mbappé