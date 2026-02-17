Jorge Morán 17 FEB 2026 - 09:50h.

El canterano volvió a ver puerta contra la Real Sociedad

El dato que señala a Kylian Mbappé en el rendimiento goleador de Gonzalo García con el Real Madrid

Pocos en el mundo dudan de que Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo. Un delantero capaz de marcar 59 goles, igualando a Cristiano Ronaldo y haciendo historia en el fútbol. El francés es una leyenda al que muy pocos pueden aspirar, pero en el Real Madrid hay otro delantero que para Kiko Narváez debería ser ejemplo en las escuelas de fútbol.

Gonzalo García es el tipo de delantero que el Real Madrid necesitaba desde hace años. Canterano, español, capaz de rematar cualquier balón en el área y con un olfato goleador muy desarrollado. Ante la Real Sociedad volvió a marcar un auténtico golazo y ya son seis los que lleva esta temporada en apenas 947 minutos. Un futbolista que explotó en el Mundial de Clubes con Xabi Alonso y que poco a poco va convenciendo a Álvaro Arbeloa para entrar en las alineaciones.

Gonzalo García, el ejemplo para los niños

Durante la previa del partido entre el Benfica y el Real Madrid, Kiko Narváez quiso destacar el nombre de Gonzalo García. "Me quedo con un nombre que es del que no va a jugar", comenzó diciendo el ex atlético sobre el delantero español, que saldrá de suplente en Lisboa.

Para el ahora comentarista en El Larguero de la Cadena SER, Gonzalo es el ejemplo que deberían seguir muchos niños. "Es un nueve que sí puedes ir a la escuela y decir mira... los desmarques al primer palo, el amago, el remate", destacaba.

"Tú con Mbappé a los niños no puedes decirles que se fijen y que hagan esto.. Es sumamente difícil porque es tan bueno que se va, remata y es más difícil de enseñar a los críos", comparaba el ex delantero del Atlético entre los dos nueves blancos.

Para Kiko Narváez, Gonzalo García es una de las 'grandes apariciones' de la temporada. "Lo veía en la sub21 y me parece un chaval con unas condiciones que a parte de jugar muy bien al fútbol, me parece un nueve con unos movimientos para enseñar", recalcaba.

Incluso Manu Carreño abrió el melón de la posibilidad de que Gonzalo esté en el Mundial de este verano. "Con la falta de nueves que tiene la Selección Española habrá que ver la decisión de Luis de la Fuente. Es verdad que está jugando con pinzas, pero a nada que aparezca es un jugador interesante para esa lista de veintiséis jugadores", apuntó.