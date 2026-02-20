Asís Martín Bilbao, 20 FEB 2026 - 22:59h.

El partido de la Catedral abría la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS este viernes en Bilbao

La noche del fin de semana comenzó para muchos bilbaínos -con un fuerte frío ambiental añadido- en las butacas de la Catedral ante la visita del Elche CF del vizcaíno Eder Sarabia, hijo del mítico Manolo y adalid del buen fútbol, al Athletic Club de Ernesto Valverde en el campo de San Mamés en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS.

Un duelo que ha enfrentado a dos inercias y a dos maneras de interpretar el juego, que ha terminado con un marcador de (2-1) con goles de Gorka Guruzeta (2, uno de penalti) y André da Silva (de penalti) y la carrera europea de los vascos que se reactiva con sus 3 victorias consecutivas y 34 puntos ya mientras que los ilicitanos se quedan abajo con 25.

Manolo Sarabia y Quique Setién han seguido atentos en un palco el debut de Eder como primer entrenador en San Mamés

El Athletic Club mira otra vez a Europa tras el partido contra el Elche

Mira que el Elche juega al filo de la navaja. En una noche fría, Oihan Sancet desperdició un gran regalo de Dituro para el 6' que pudo darle otro aire al primer tiempo. Los franjiverdes arriesgaban excesivamente en su salida de balón y tienen suerte de que el Athletic está de que no este curso, porque los robos altos se sucedían y les faltó acertar, a Guruzeta por ejemplo, en sus muchas llegadas claras en un cuarto de hora inicial monocolor.

Los de Sarabia, que no paraba quieto en camiseta, capeaban el temporal sin casi pasar de medio campo pero contentos con el 0-0 que tampoco Alex Rego, en un tiro seco abajo, pudo variar o Guruzeta en otra pifia tremenda de Dituro al sacar que parecía un funambulista sin red. Ya iban dos y en ambos se salvó el guardameta ilicitano que parecía el mejor futbolista atacante del Athletic, salvo por la buena parada que le hizo a Iñaki Williams en una contra en el 36'.

Cosas del fútbol, resultó increíble irse al descanso a cero después de las numerosas oportunidades bilbaínas (9), si bien sólo 3 de ellas fue entre los 3 palos, mientras que los ilicitanos efectuaron un único intento sobre un congelado Unai Simón.

La segunda mitad empezó sin cambios y con la misma dinámica de ataque vasco, aunque mucho menos inquietante salvó en otra llegada que M. Dituro le sacó a Sancet en el 58'. Lo que permitió al Elche soltarse y vivir más tranquilo y haciendo lo que sabe... pero como suele ocurrir, ahí justo le vacunó Guruzeta a pase de Yuri Berchiche. Curiosamente, lejos de celebrarlo con comodidad, Germán Valera le sacó un penalti a Lekue un minuto después por un pisotón. Lo marcaba tocando André da Silva en su otro pie y hubo que repetirlo, firmando esta segunda vez el empate engañando a Simón.

Las tablas también hacían referencia al equilibrio del juego, pese al carrusel de cambios nadie lograba sacar la cabeza. Hasta que Aymeric Laporte pidió un penalti por una patada en la cara (sic) de Pedro Bigas que le produjo una brecha. Del Cerro Grande llamó desde el VAR y Hernández señaló la pena máxima que Gorka Guruzeta transformó con maestría en el 2-1.

Se dieron 8 minutos de alargue con tantos parones pero no hubo mayores incidencias que la polémica por esa jugada clave para el desarrollo del partido que dejó los 3 puntos en Bilbao.