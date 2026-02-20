Asís Martín Bilbao, 20 FEB 2026 - 19:43h.

Eder Sarabia y el goloso banquillo del Athletic en San Mamés: "No te miento"

Llega un partido con mucho en juego, que se disputa este viernes en San Mamés a las 21.00 horas

Vamos a comprobar quienes son los 22 protagonistas elegidos finalmente en esta noche de viernes en la que el Athletic Club de Ernesto Valverde, que viene de vencer fuera al Oviedo, afronta la jornada 25 de LALIGA EA Sports con la visita del Elche CF de Eder Sarabia en el campo de San Mamés a partir de las 21.00 horas (un duelo visible en el canal Teledeporte).

Los locales van a tratar de encadenar su tercera victoria consecutiva, un soñado 9 de 9 que les meta de lleno en la pelea por Europa, mientras que los ilicitanos andan detrás de su primer triunfo fuera de casa de toda la temporada. Y es que, de hecho, su última victoria lejos de Elche fue precisamente el año pasado en San Mamés por (0-1) con un gol de Lucas Boyé, ahora jugador del Deportivo Alavés.

3 futbolistas del Athletic se encuentran ‘en capilla’ ante la posibilidad de cumplir un encuentro de sanción si ven una nueva cartulina: Paredes, Galarreta y Rego, por Adriá Pedrosa del Elche

El arbitraje, factor en pleno volcán de críticas en Europa, de esta noche en Bilbao va a correr a cargo del canario Alejandro Hernández Hernández mientras que el madrileño Carlos del Cerro Grande estará a los mandos en la sala VOR con el vídeo.

Este es el once titular que Ernesto Valverde saca este viernes en San Mamés...

El técnico rojiblanco, siempre atribulado para completar las convocatorias, tiene hoy el regreso del central vitoriano Dani Vivian, que llevaba 6 partidos sin estar en una convocatoria. Son bajas Alex Berenguer, Nico Williams y Mikel Jauregizar, amén de Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz; eso aparte de la ausencia por sanción hasta el 2 de abril de Yeray. Valverde ha llamado para hoy a los cachorros Iker Monreal y Eder García, que podría debutar en el centro del campo teniendo algunos minutos.

El partido, además, será especial para el técnico Eder Sarabia, que por primera vez visita al Athletic, equipo del que su padre, Manolo Sarabia, es leyenda y del que él es seguidor, como primer entrenador.

Vamos con la alineación del Elche CF de Eder Sarabia, el once franjiverde para la jornada 25 de LALIGA...

El hijo del mítico Manolo Sarabia cuenta también con varias bajas para el duelo en la Catedral de este viernes, pero Sarabia Jr. tiene buenas noticias desde la enfermería. Prácticamente se ha vaciado y ya solo figura en ella Grady Diangana, además de Héctor Fort. Con el congoleño no se quiere correr ningún tipo de riesgo, por lo que se le espera para el siguiente fin de semana ante el RCD Espanyol.