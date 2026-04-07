Lamine Yamal deja atrás sus enfados y cambia la cara para la Champions

Saray Calzada 07 ABR 2026 - 12:25h.

Lamine Yamal estuvo sonriente y haciendo bromas durante el entrenamiento

Lamine Yamal, de su enfado en el Metropolitano a su imagen viral celebrando en la Kings League

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El FC Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid en los cuartos de la Champions. Uno de los focos lo va a acaparar Lamine Yamal. El jugador dejó algunas imágenes de las que se están hablando mucho en el duelo liguero contra el club rojiblanco y ahora se enfrentarán de nuevo en la competición europea. En el entrenamiento previo a este partido, el delantero culé ha mostrado otra cara como se puede ver en el vídeo superior.

Atrás ha dejado el enfado mostrado en el Metropolitano y se le ha visto sonriente y haciendo bromas con sus compañeros. Lamine salió del terreno de juego enfadado y se vieron gestos de desencuentro con miembros del banquillo culé. En la rueda de prensa posterior le preguntaron a Hansi Flick a qué se debía.

Lamine Yamal y su último enfado

"Estaba enfadado porque buscaba el gol y el último pase y no salía. Esto es el juego, pero todo está bien. Es un partido muy emocional. Está de vuelta al vestuario, pero todo bien. Son situaciones del momento". "No lo sé exactamente, pero creo que ha habido muchas emociones en el partido. Lo ha intentado todo para marcar el segundo y eso está bien. Lo ha probado todo. Creo que por eso estaba enfadado", dijo al respecto.

No es la primera vez durante la temporada que se ve al delantero del FC Barcelona enfadado. Flick le ha cambiado varias veces y en algunas ha expresado con gestos y palabras que no estaba muy de acuerdo. Esta temporada parece que se ha puesto de moda. Se ha visto en muchos partidos cómo los jugadores no han estado de acuerdo en la decisión de sus entrenadores. En el Real Madrid también ha pasado y uno de los casos de los que más se habló fue precisamente de Vinicius en el Clásico cuando Xabi Alonso decidió sacarle del campo.