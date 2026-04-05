Jorge Morán 05 ABR 2026 - 16:10h.

Sufrió varios insultos de un sector de aficionados del Atlético

Critican a la Serie A por su infraestructura: "En Italia, Lamine Yamal jugaría en segunda"

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Lamine Yamal fue uno de los protagonistas del Barcelona en la victoria ante el Atlético. Aunque no marcó ni asistió, el canterano culé dejó una imagen curiosa con su gran cabreo que le hizo marcharse del Metropolitano discutiendo y sin celebrar el gol de Lewandowski. Una imagen poco habitual en un futbolista al que nunca se le borra la sonrisa de la cara.

El futbolista del Barça no estuvo nada contento con su rendimiento, siendo muy autocrítico como se le pudo ver tras el pitido final. Lamine tuvo bastantes imprecisiones y errores poco habituales en él que le sacaron del partido en todo momento. Pero además de su nivel, hubo otro hecho que también pudo tener que ver en el mosqueo de Yamal.

Los insultos a Lamine Yamal

Lamine Yamal acabó indignado en el último partido de la Selección Española ante Egipto por los cánticos racistas de nuestra afición. "Musulmán el que no bote", se pudo escuchar en un Cornella en el que el catalán no se quiso quedar a dar la vuelta de honor, dejando al día siguiente una reflexión en la que criticaba a todos los hinchas que habían realizado esos comentarios.

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Pues en el Metropolitano y ante el Atlético, Lamine volvió a ser víctima de insultos por parte de la afición rival. Como han mostrado en un vídeo en redes sociales, varios hinchas rojiblancos lanzaron improperios contra Yamal cuando se disponía a sacar un córner. "Vete a Marruecos" o "eres muy feo cabrón", fueron algunos de los gritos que el futbolista del Barça tuvo que recibir por parte de los atléticos.

Un hecho que se suma a la semana de Lamine Yamal en dónde se le ha visto más apagado de lo normal y cansado de los insultos que recibe a diario de los aficionados.