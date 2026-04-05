Jorge Morán 05 ABR 2026 - 10:40h.

El banquillo del Barça no entendía la acción del rojiblanco

El Atlético utiliza una imagen del Betis vs Rayo Vallecano para protestar contra el Barcelona

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Nico González fue uno de los nombres propios del Atlético - Barcelona. No sólo por su polémica expulsión en un día en el que tuvo que lidiar con Lamine Yamal, sino por un acción que sirvió para su primera amarilla y que ha generado muchas risas en redes sociales. También en el campo, en dónde incluso sus rivales no podían entender lo visto.

El argentino fue el elegido por Simeone para ocupar el carril izquierdo y ser la sombra de un Lamine Yamal que acabó muy cabreado por no lograr marcar gol. Y cuando pones a un mediocentro de lateral, muchas veces las cosas no salen como uno quiere, lo que provoca acciones poco antes vitas.

La amarilla de Nico González que hizo reír al Barcelona

Todo ocurrió en el minuto 22 de la primera mitad. Un balón a la espalda de Nico González fue agarrado por el jugador del Atlético con las dos manos, evitando la contra del Barcelona y realizando una acción más de un portero, que de un jugador.

Una mano con la que cortar la jugada del Barcelona por la banda y que generó muchas risas en el banquillo culé. Según captaron las cámaras de Movistar +, varios futbolistas del club blaugrana no creían lo visto por el argentino y comenzaron a reírse sobre lo ocurrido. Entre ellos estaba un Szczęsny que no podía parar de reír, mientras otros jugadores como Balde, Marc Casadó, Ferrán Torres o Gavi hablaban de la acción del argentino.

Una imagen que muestra la tranquilidad del banquillo del Barça, que no pudo aguantar las risas ante el error de un Nico González que tan sólo 20 minutos después fue expulsado en una de las jugadas polémicas de la noche.