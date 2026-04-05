Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 00:00h.

Simeone protestó que se le quitara la roja al jugador del Barça

Uno por uno y notas del Atlético ante el Barcelona, cuatro suspensos y un gran señalado

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La derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona por 1-2 también tuvo su parte de polémica por la roja retirada a Gerard Martín que enfadó a Diego Pablo Simeone sobre el campo y sobre la que se mordió la lengua tras el encuentro. En DAZN, el argentino, que reconoció que la de Nico González sí era para expulsión aunque por doble amarilla, no le veía sentido a darle vueltas a "una jugada tan clara" en la que Busquets Ferrer cambió la roja al culé por amarilla tras consultar el VAR.

Simeone, tras el Atlético de Madrid-Barcelona

Roja retirada a Gerard Martín: "Prefiero no escucharlos. Prefiero no escuchar, sinceramente. No hablemos de la acción porque ya pasó. Perdimos 2-1, no cuenta ya nada lo que digamos. El otro día en el partido del Betis-Rayo quisieron explicar que esta jugada era expulsión... no perdamos tiempo. Hablemos de algo que sume porque vamos a contar cada uno lo que piensa o vio y en realidad no cambia ya nada porque perdimos. Es que, cuando la jugada es tan clara, no hace falta ni hablar".

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Análisis del partido: "Se vio que el partido que hicimos en el primer tiempo fue muy bueno. Pudimos hacer un gol más, ellos también pudieron haber marcado en alguna situación que también tuvieron como el tiro al palo de Yamal si no me equivoco. En el segundo tiempo, con uno menos y con muchos chicos, pudimos competir bien y defender correctamente. Es verdad que no tuvimos salvo aquella de Sorloth que se va un poco larga en el control para poder atacar pero creo que los chicos hicieron un partido muy bueno y nos quedamos con la sensación esta, la que comentaba al inicio. Ahora, a mirar para lo que viene, que es la Champions, y esperemos hacer un buen partido".

Siguiente enfrentamiento contra el Barça y diferencia de ritmo: "Creo que ellos van a intentar hacer el partido que jugaron en la Copa del Rey, asumiendo esa responsabilidad que tienen cuando juegan en casa y que, obviamente, la llevan a cabo de una manera brillante. Buscarán atacar y hacer goles para tener una diferencia y no me imagino otro partido que lo que estoy contando".

Vuelta de Champions en casa y mejor resultado en la ida: "Iremos viendo a partir de lo que pase. Está claro que necesitamos hacer un gran partido como hicimos hoy, sobre todo en la primera parte. A partir de ese juego que pudimos tener, repetirlo. En el partido de Copa nos costó, no sacamos mucho tiempo para pensar y no nos dejaron casi hacer situaciones de gol porque tuvimos sólo la de Lookman en el primer tiempo. Ellos creo que fue un partido, posiblemente, de los de mayor intensidad que habían tenido hasta el momento. Trataremos de jugar un partido en consecuencia de lo que pide la eliminatoria".

Expulsión de Nico González: "La jugada era, en cuanto barrió y llegó un poco tarde, estaba claro que mínimo era amarilla, que era la segunda si no me equivoco, y era expulsión. A partir de ahí, te empiezan a decir que si es fuera de juego y no sé qué no sé cuanto, pues bueno, te quieres agarrar a ese tipo de situaciones. Pero la jugada era clara, llega tarde. Una jugada no creo que de roja directa, sí de doble amarilla. Era expulsión, claramente".

Cambio pensado de Nico González antes de la expulsión: "No, porque estaba haciendo un buen partido, salvo la jugada que tuvo que tener la amarilla que la agarró con la mano pero me quedo muy contento con su partido. No creo que sea roja directa, sí doble amarilla porque es una patada que se ve claramente. Las patadas se ven, como esta y como la que después pasó en el segundo tiempo".

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