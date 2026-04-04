Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 21:06h.

Señala el partido ante el Barça como clave del mes

Enrique Cerezo no descarta nada ante el FC Barcelona: “Hace unos meses nos daban por muertos"

Compartir







Álex Baena ha hecho autocrítica en la previa del duelo ante el FC Barcelona, reconociendo que su adaptación al conjunto rojiblanco no está siendo sencilla. El futbolista, que llegó con altas expectativas, asumió que el nivel de exigencia del club está marcando sus primeros meses.

“Sabía que me iba a costar adaptarme”

Baena fue claro sobre su situación actual en el equipo: “Cuando firmé por el Atlético sabía que es un club de máxima exigencia. Estamos compitiendo por dos competiciones”.

El exjugador del Villarreal CF admitió que el proceso está siendo más complejo de lo esperado: “Me iba a costar adaptarme, me está costando un poco más de lo normal pero debo seguir trabajando e insistiendo”.

Aun así, el centrocampista mantiene un discurso de compromiso y esfuerzo para revertir la situación.

Un mes decisivo y un mensaje al Barça

Baena también puso el foco en la importancia del calendario que afronta el Atlético: “El partido más importante de este mes es el de hoy. Si ganamos le metemos esa presión al Barça”.

El jugador destacó la ambición del equipo en un tramo clave de la temporada: “Es un mes muy bonito. Queríamos llegar a abril en cuartos de Champions y final de Copa, peleando la Liga”.

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de la jornada 33 en LALIGA EA SPORTS

Polivalencia al servicio de Simeone

Otro de los aspectos que quiso resaltar fue su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones dentro del esquema de Diego Pablo Simeone: “Soy un jugador polivalente. Tengo la suerte de poder hacerlo bien en cualquier posición”.

Baena recordó su etapa en el Villarreal, donde ya se sentía cómodo partiendo desde banda hacia dentro, y dejó claro que su prioridad es rendir donde el entrenador lo necesite.