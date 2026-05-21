Los cuatro candidatos a nuevo entrenador que maneja el Real Oviedo tras la salida de Guillermo Almada

El club perfila el mercado de entrenadores y ya hay varios nombres sobrevolando el Carlos Tartiere

Agustín Lleida confirma los siete primeros refuerzos del Real Oviedo

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Guillermo Almada ha anunciado este jueves que no seguirá en el Real Oviedo. En la previa de su último partido a los mandos del cuadro carbayón, el técnico ha confirmado su decisión de no continuar en la capital asturiana, pese a que desde el Grupo Pachuca estaban contentos con su trabajo e incluso le había planteado la posibilidad de seguir. Así pues, el sábado dirigirá ante el RCD Mallorca su último encuentro al frente de un club que, a partir ya, empieza a perfilar el mercado en busca de un nuevo entrenador.

Durante las últimas semanas, ya han sido varios los nombres que han sobrevolado el Carlos Tartiere ante la posibilidad de que Almada dejara el banquillo, más aún una vez que se certificó el descenso matemático de un equipo que también han dirigido este mismo ejercicio tanto Veljko Paunovic como Luis Carrión. Concretamente, hay cuatro entrenadores que ya aparecen en la lista de candidatos.

El nuevo entrenador del Real Oviedo: cuatro candidatos

José Juan Romero ha sido uno de los últimos técnicos relacionados con el club. Según publicó La Voz de Asturias hace apenas dos días, el actual entrenador del AD Ceuta es uno de los favoritos de Agustín Lleida para recalar en el banquillo de cara al próximo curso en el regreso a LaLiga Hypermotion tras su gran labor en el cuadro ceutí, al que ascendió y ha mantenido en Segunda. Su salida no sería sencilla, pues tiene contrato hasta 2027.

Unos días antes, La Nueva España daba dos nombres más: Iván Ania y Julián Calero, dos técnicos que conocen bien el club asturiano. Ania tiene también tiene un año más de contrato con el Córdoba CF, al que llegó en verano de 2023 cuando militaba en Primera RFEF, por lo que su CV tiene ciertas semejanzas con el de José Juan Romero.

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En cuanto a Julián Calero, está sin equipo desde su salida en noviembre del Levante UD, que le destituyó tras un pobre inicio de curso apenas unos meses más tarde de lograr el ascenso a Primera, por lo que conoce de maravilla la categoría.

El cuarto nombre propio es el de Jagoba Arrasate. Según la Radio Televisión Pública Asturiana, es uno de los nombres que aparece en las quinielas del club, que aún tiene que definir su dirección deportiva para el próximo curso. Está sin equipo desde su destitución del Mallorca el pasado mes de febrero, con la gran duda de si querría dar 'un paso atrás' en su carrera cogiendo las riendas de un equipo de segunda categoría.