El Oviedo medita un cambio con Guillermo Almada: las opciones que ofrece el mercado

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 11:55h.

El técnico también admite que tiene una decisión tomada

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

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El Carlos Tartiere vivió una tarde de muchas emociones en su despedida de LALIGA EA Sports. Aún falta una jornada, pero la próxima vez que ruede el balón en el templo azul ya será en la categoría de plata. El Real Oviedo, sin nada en juego, cayó por la mínima ante el Deportivo Alavés en un partido en el que Santi Cazorla fue protagonista, aunque también Guillermo Almada.

El técnico uruguayo mejoró la versión competitiva del equipo carbayón durante un tramo de su estancia en Asturias, pero las últimas fechas del campeonato y algunas decisiones han agotado la paciencia de una afición que ya pone en entredicho su continuidad.

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En un primer momento, el Grupo Pachuca había transmitido a Guillermo Almada su deseo de continuar ligados pese al descenso a LALIGA Hypermotion. El uruguayo, muy bien valorado por Jesús Martínez, nunca fue tajante al respecto. Hasta el pasado domingo.

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El Oviedo medita un cambio con Guillermo Almada

En su comparecencia tras la derrota ante el conjunto babazorro, el todavía técnico del Oviedo fue cuestionado por su futuro y reconoció haber tomado una decisión: "Ya he tomado una decisión y se la comunicaré al club. Tienen la libertad para hacer lo que ellos crean conveniente. Como la tenemos nosotros también. Vuelvo a insistir, acá estamos en gente, gente honesta que simplemente cualquier decisión será respetable".

En lo que a Pachuca respecta, y según informa La Nueva España, la decisión inicial podría sufrir una importante alteración, ya que en estos momentos el conglomerado mexicano debate la continuidad de Guillermo Almada y podría no seguir al frente del equipo el próximo curso.

Las opciones que ofrece el mercado de fichajes

El cambio de entrenador obligaría a mover ficha rápido, pues supondría un importante escollo en la planificación que lleva semanas cocinándose en las oficinas del Carlos Tartiere. Tras una temporada que arrancó con Veljko Paunovic, se esfumó con Luis Carrión y acabará con Guillermo Almada, el Oviedo debería buscar nuevo inquilino en su banquillo si acaba tomando la decisión que se comienza a deslizar.

El mercado nacional de entrenadores libres ofrece opciones como la de Sergio Francisco, García Pimienta, Diego Martínez, Julián Calero, Javi Gracia o Jagoba Arrasate. Sin olvidar al ovetense Iván Ania, renovado por el Córdoba CF a principios de año hasta 2027, pero con claro sentimiento carbayón.