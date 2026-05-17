Alineaciones confirmadas de Real Oviedo y Alavés en la jornada 37 de LALIGA

Fran Fuentes 17 MAY 2026 - 17:51h.

Los carbayones ya están descendidos; los babazorros se lo juegan todo en el Tartiere

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El Real Oviedo y el Deportivo Alavés se enfrentan en el partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro en el que los de Guillermo Almada ya están descendidos, mientras que el cuadro babazorro sí que se lo juega todo en las últimas dos jornadas. Más allá de la situación clasificatoria, el partido tiene su importancia por la posible despedida de Santi Cazorla, cuya continuidad el próximo curso se desconoce en este momento. Así las cosas, tanto el técnico uruguayo como Quique Sánchez Flores han apostado por dos alineaciones sumamente reconocibles. Vamos con los onces del partido.

Por parte del Real Oviedo saldrá con Horatiu Moldovan en portería. La defensa la formarán Dani Calvo y David Costas como pareja de centrales, con Lucas Ahijado y Javi López jugando como laterales.

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El centro del campo lo formarán Nico Fonseca y Santiago Colombatto en la medular, con Haissem Hassan, Santi Cazorla y Alberto Reina en la línea de ataque, y Fede Viñas como delantero centro.

De este modo, el Real Oviedo formará con: Moldovan; Lucas, David Costas, Dani Calvo, Javi López; Fonseca, Colombatto; Reina, Cazorla, Hassan y Fede Viñas.

Por su parte, el Deportivo Alavés apuesta por Antonio Sivera en portería. La línea de tres centrales estará formada por Nahuel Tenaglia en el perfil derecho, Koski en el medio y Víctor Parada como central zurdo. Los carrileros serán Ángel Pérez por la derecha y Abde Rebbach por la izquierda, buscando el desborde y la profundidad.

En el medio campo, Antonio Blanco será el pivote defensivo, con Denis Suárez y Jon Guridi como interiores. En la delantera Ibrahim Diabaté acompañará a Toni Martínez en busca del gol.

Así las cosas, el Alavés apuesta por: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Parada, Abde; Blanco, Guridi, Denis Suárez; Diabaté y Toni Martínez.