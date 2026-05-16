Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 12:35h.

Guillermo Almada no sabe aún qué pasará con Santi Cazorla

Guillermo Almada responde a su futuro en el Real Oviedo y a la polémica con sus métodos: "Hay que trabajar"

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El Real Oviedo, ya con el descenso confirmado, se despide del Carlos Tartiere este domingo ante el Deportivo Alavés en un partido en el que Santi Cazorla, con su futuro aún en el aire, podría despedirse de la afición carbayona. Guillermo Almada ha hablado sobre ello en sala de prensa confirmando su titularidad y alabando al veterano futbolista sin saber aún qué decisión tomará.

Primero, el técnico uruguayo quiso confirmar que el internacional española saldrá de inicio: "Sí, va a ser titular. A ver, yo quiero aclarar esto y capaz que me equivoqué. Yo hablé con Santi y la decisión de retirarse es de él, no es mía. Si él está pensando y quiere continuar, me parece perfecto. Siempre he dicho que es un ejemplo en los entrenamientos, el primero en llegar y el último en irse. Tiene muy buena disposición para todos los planteamientos. Simplemente, tuve una charla con él y no estaba confirmando nada porque la decisión, vuelvo a insistir, es de él y la vamos a respetar a muerte. Sí, seguramente Santi va a jugar el día de mañana".

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Guillermo Almada no se ve sorprendido por las palabras de Cazorla dejando en el aire continuar un año más y volvió a elogiar su compromiso y trabajo: "No, Santi es un tipo muy racional y muy inteligente. Todos pensábamos en algún momento que él había tomado una decisión pero si él piensa en continuar no se le ve mal en los partidos y entrenamientos. La decisión es pura y exclusivamente de él y de la familia y, los que estamos alrededor, estamos para apoyarlo".

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Guillermo Almada aclara las rotaciones en el Oviedo y la situación de Álex Forés

Preguntado por rotaciones, el entrenador oviedista aclaró que no todos los jugadores con menos minutos están para ser titulares: "Lo que pasa es que la idea de dar oportunidades es que tenemos que estar preparados para soportar 60 minutos. Seguramente vamos a hacer alguna rotación. Los que estén preparados, si vienes de un proceso de lesión y llevas una semana o 10 días entrenando, seguramente estás para 15 o 20 minutos, más de eso no. La idea es hacer algunas rotaciones donde tenemos un poco más de continuidad con los jugadores por el poco tiempo que tenemos de recuperación".

Por último, Almada aclaró qué ha pasado con Álex Forés tras haberse quedado en enero con muy pocos minutos desde entonces: "Primero, porque tuvo una lesión larga y eso quita continuidad y, después, para recuperar el nivel. Puedes tener el alta médica pero el alta futbolística es otra cosa y lleva tiempo. Esa lesión, a él lo retrasó bastante. Después, Fede ha tenido un nivel formidable y eso, lamentablemente, tapaba a Forés y a Borbas, que también precisa mucha continuidad por el físico que él tiene. Pero en el caso de Forés, vuelvo a insistir, es un jugador que ha sufrido una lesión bastante prolongada y eso le quitó continuidad en los entrenamientos y, por ende, oportunidades de estar mejor para competir por el puesto".