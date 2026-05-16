Álvaro Arbeloa resta importancia a su discusión con Kylian Mbappé pero deja un dardo

Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 11:01h.

Arbeloa calma las aguas tras su pique con Mbappé del jueves

Álvaro Arbeloa bendice a José Mourinho como su sustituto en el Real Madrid: "Ha sido, es y será por siempre 'uno di noi'"

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Este sábado, Álvaro Arbeloa ha comparecido en sala de prensa en la víspera del Sevilla-Real Madrid con su pulso dialéctico con Kylian Mbappé del pasado jueves tras jugar ante el Real Oviedo como uno de los principales temas. Tras las quejas del francés por no haber sido titular y su posterior respuesta en la sala de prensa del Santiago Bernabéu casi en directo, en esta ocasión el técnico merengue ha restado importancia al posible enfado del futbolista aunque ha dejado un dardo sobre que la conversación entre ambos saliera a la luz.

Primero, el salmantino quiso aclarar que todo era más normal de lo que parecía y que no había ningún problema entre ambos: "No, ahora mismo justo sabía y le acabo de ver y le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Yo entiendo que muchas de estas cosas pueden parecer noticia, todo lo que dijo Kylian en zona mixta, es algo que había hablado con él antes. Yo le doy mucha más naturalidad porque, como siempre le digo a mis jugadores, yo he estado ahí, sé lo que sienten en cualquiera de las situaciones. Sé lo que es jugar todos los días, sé lo que es jugar menos, no jugar... Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente".

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"Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, el Real Madrid, incluso en una situación como esta. Para mí, es algo que tiene mucha más normalidad de la que se ha dado. Igual lo expliqué perfectamente: la situación en la que él venía, para mí, igual equivocada o acertadamente, cada uno puede tener su opinión. Creo que lo mejor era que jugara un rato en la segunda parte para poder jugar el domingo. Si igual no hubiese habido ese domingo y el partido del jueves hubiese sido el domingo, la situación hubiese sido completamente distinto. Nada más, yo le doy mucha normalidad a todo lo que ha pasado estos días y mi relación con Kylian Mbappé sigue siendo la misma", expresó Arbeloa.

El dardo de Arbeloa a Mbappé por sacar a la luz la conversación

Donde sí soltó un dardo Álvaro es que la conversación saliera de lo personal entre ambos dejando claro que, por su parte, nunca se hubiera filtrado cuando le preguntaron si le había dolido: "No, dolor ninguno. Yo, siempre que hablo con los jugadores, pienso que lo que les digo no es que pueda salir, es que lo siento y no tengo miedo de que puedan comentar o expresar cualquiera de las conversaciones que hemos tenido".

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"Yo, como por su parte tampoco sé si quieren y cuando hablan conmigo en privado me gusta mantenerlo en privado, entiendo y no me molesta que ellos puedan hacer pública una conversación que han tenido conmigo. Estuve hablando antes del partido con él y lo que le expliqué os lo expliqué a vosotros y no hay mayor problema", finalizó Arbeloa sobre el tema.