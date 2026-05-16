Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 11:35h.

Arbeloa hace repaso de su etapa en el Real Madrid

Álvaro Arbeloa resta importancia a su discusión con Kylian Mbappé pero deja un dardo: "Me gusta mantenerlo en privado"

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Este sábado, Álvaro Arbeloa ha comparecido en una rueda de prensa previa a viajar a Sevilla que sonaba a despedida a raíz de todas las preguntas sobre lo que ha sido su etapa en el Real Madrid. Además de sobre Kylian Mbappé, al técnico merengue también le han preguntado por el futuro y por José Mourinho, a quien ha vuelto a alabar mientras el portugués apunta cada vez más a regresar al Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa, en la previa del Sevilla-Real Madrid

Partido contra el Sevilla: "Un Sevilla que creo que ha ganado los tres últimos partidos y que viene haciendo las cosas muy bien con un entrenador como Luis con una grandísima experiencia que todos sabemos cómo trabajan sus equipos. Un estadio que, para nosotros, siempre es ilusionante por la complejidad que tenemos de jugar, por el ambiente que se crea cuando juega el Real Madrid allí. Una afición que seguro que es una de las mejores de España, un grandísimo club y seguro que siendo el último partido de la temporada en su campo van a querer hacer un gran partido contra el Real Madrid delante de su gente. Una dura batalla, una vez más.

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Arbeloa, reforzado de su etapa en el Real Madrid y pensamiento de dimitir por los líos: "No, yo vine aquí hace cuatro meses y era un entrenador de Primera RFEF y me marcho siendo, el día que me vaya de aquí, entrenador del Real Madrid, de Primera División, habiendo entrenado o disfrutado partidos de Champions League. Tampoco hay tantos entrenadores que puedan decir lo mismo y, para mí, estos cuatro meses han sido una grandísima experiencia, un aprendizaje enorme en lo personal y profesional. Defender este escudo, estar todos los días aquí delante de vosotros también ha sido un gran crecimiento y un máster. El día que esto acabe, sobre todo, aparte de haber crecido, me marcharé con la conciencia tranquila".

Recuerdo que deje Arbeloa en la afición y vestuario: "No sé, eso se lo tendrás que preguntar. El Real Madrid tiene millones de aficionados y algunos estarán más de acuerdo, otros menos... y, para mí, lo importante o lo que he sentido siempre es el cariño de la afición. Tengo 43 años y, de esos 43, 20 los he pasado como canterano del Real Madrid, jugador del primer equipo, embajador, entrenador de la cantera, estos meses como entrenador del primer equipo... Son muchos años en mi casa, en lo que considero mi casa y mi club y, como me recuerde la afición, la verdad es que lo siento es que es con mucho cariño y no hay más. Tampoco es una pregunta que te pueda responder".

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Conversación con Florentino Pérez y Mourinho como solución para "un vestuario ingobernable": "No entiendo muy bien lo del vestuario ingobernable o, al menos, no lo comparto. No es como definiría el vestuario del Real Madrid. El día que el club tome una decisión con respecto al entrenador de la temporada que viene, es algo que ellos tendrán que tomar y anunciar cuando consideren oportuno. Respecto a José, yo he sido muy claro durante toda mi vida lo que pienso de él. Para mí, como jugador suyo pero sobre todo como madridista siento y pienso que es el número 1. Un compañero tuyo me preguntaba hace pocos días si pensaba lo mismo que cuando nos enfrentamos a él en Champions y creo que lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando que José ha sido, es y será por siempre 'uno di noi'. Si él es el que está la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa".

Lo más complicado o lo que más le ha dolido de estos cuatro meses a Arbeloa: "Lo más complicado en este club siempre es cuando no ganas y eso es lo que más me duele, no haber ayudado al club, a los jugadores al objetivo que tenían que era ganar títulos y es lo que todos queríamos. Siempre es lo más difícil en el Real Madrid, cuando no se gana, por la exigencia que tenemos, la ilusión de tanta gente que recae sobre nuestros hombros y el no haber podido ayudarles creo que ha sido lo que más me ha dolido y seguro que la mayor de las decepciones que me llevo de estos cuatro meses".