María Trigo 15 MAY 2026 - 21:57h.

Los votos dejan claro a los señalados y a los favoritos

Mourinho defiende a Arbeloa ante Mbappé

Compartir







Los usuarios de ElDesmarque han hablado con sus votos de cara a quiénes deberían seguir en el Real Madrid de cara a la temporada 26/27 y son varios los futbolistas a los que se le ha señalado la puerta de salida al no haber convencido con su rendimiento. En total son ocho jugadores que han perdido la confianza sumando algunos que acabarán contrato como Dani Carvajal o David Alaba con otros que sorprenden por su peso en la plantilla como Vinicius Jr.

Dani Carvajal, Ferland Mendy, David Alaba, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Rodrygo Goes y Vinicius Jr. son los madridistas que deberían salir según nuestra encuesta. Entre el resto de jugadores, hay diferencias entre Thibaut Courtois o Arda Güler, con un 'sí' a su permanencia casi total y un Kylian Mbappé con un margen menor.

PUEDE INTERESARTE La reacción de la madre de Kylian Mbappé ante la brutal pitada del Santiago Bernabéu

Porteros

Thibaut Courtois: el jugador con más fotos a favor para que se quede en la plantilla. Sólo ha recibido 41 votos de "no me lo quedo". Abrumador porcentaje.

Andriy Lunin: hay muchas más dudas que con su compañero, pero gana el que siga con la plantilla con un 66,8%.

Defensas

Dani Carvajal: para los votante, el ciclo del capitán se ha acado. Con un 71,6% los seguidores consideran que no debe serguir en el Real Madrid.

Trent Alexander-Arnold: aunque un 40% no lo quiere, gana el que siga en la plantilla.

Eder Militao: ni una nueva grave lesión frena que los seguidores blancos quieran seguir contando con él. Con un 65,8% gana el "me lo quedo".

David Alaba: abrumador porcentaje (94,3%) para que se vaya del equipo. Sólo ha recibido 67 votos a favor de que siga.

Dean Huijsen: el central con más votos a favor y menos "no me lo quedo. Solo un 21,3% no lo quiere.

Antonio Rüdiger: 55,4% sí quieren que siga contra un 44,6% que desean lo contrario. Termina contrato en un mes y aún no ha renovado.

Raúl Asencio: los lectores de ElDesmarque quieren que siga. Un 61% apuesta por el canterano a pesar de haber tenido una temporada marcada por varias polémicas.

Fran García: muy igualado. Quizá el futbolista que más igualdad ha tenido entre ambas opciones. Un 52% quiere que siga y un 48% que no lo haga.

Ferland Mendy: un 79,3% desea que ponga fin a su etapa en el Real Madrid. Las lesiones son constantes y, además, no sabe cómo ni cuándo se va a recuperar de la última, que también es de gravedad.

PUEDE INTERESARTE La seguridad del Real Madrid retira pancartas contra Florentino Pérez y casi llega a la manos con un aficionado

Álvaro Carreras: de los tres laterales izquierdos es el que más votos tiene para que siga en el Real Madrid. A pesar de que su rendimiento no ha sido el que se esperaba, un 66,4% considera que es bueno mantenerlo en el club.

Centrocampistas

Dani Ceballos: segundo jugador con más votos para que se vaya de la plantilla. Muchos años de lesiones y altibajos y, sobre todo, de suplencias. Ha terminado su etapa con una pelea con Arbeloa. Un 90,1% no se lo quiere quedar.

Jude Bellingham: lejos de sus líos con Mbappé o su vida extradeportiva, un 74% considera que el inglés debe seguir en el Real Madrid.

Eduardo Camavinga: todo lo contrario que su compañero. Un 77,5% considera que se tiene que ir. Se acaba de quedar fuera de la lista de Francia para el Mundial.

Fede Valverde: marcado por su enfrentamiento con un compañero. Su compromiso en el terreno de juego no se discute, pero fuera de él sí. A pesar todo, un 66,8% quiere que se quede. Seguramente, hace unos meses, ese porcentaje hubiera sido mucho más alto.

Aurélien Tchouaméni: el otro protagonista de la reciente pelea. Curiosamente, tiene un porcentaje similar. Un 66,9% desea que se mantenga en la plantilla.

Arda Güler: el centrocampista favorito para los votantes. Un 91% quiere contar con él sí o sí. El segundo con más votos para que siga tras Courtois.

Thiago Pitarch: el canterano ha convencido para quedarse en el Real Madrid un año más después de la confianza de Arbeloa con un 78,1% optando por el 'sí' a su permanencia.

Delanteros

Kylian Mbappé: a pesar de los últimos líos y polémicas en los que ha estado envuelto el francés, un 62,1% cree que el Real Madrid se debería quedar en la plantilla.

Vinicius Jr.: a diferencia de Mbappé, la mayoría de votantes ha escogido la opción de no quedarse a Vini en el Real Madrid aunque por un estrecho margen de 53,6% frente al 46,4% que indica que le mantendría.

Brahim Díaz: la confianza es total en Brahim con un 74,8% que ha quedado convencido con las prestaciones de malagueño indicando que debería seguir siendo miembro de la plantilla.

Franco Mastantuono: la primera campaña del argentino en el Real Madrid no ha sido nada de buena y hasta un 81,1% opta por su salida este mismo verano ya sea en forma de traspaso o cesión.

Rodrygo Goes: estrecho margen para el brasileño, que sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla, con un 52,4% optando por su adiós al Real Madrid.

Gonzalo García: a pesar de sus pocos minutos, los votantes han escogido la opción de que el madrileño continúe con un 61,4% de los votos.

Endrick: medio año a un gran nivel en el Olympique de Lyon ha sido suficiente para que el ariete reciba un 74,3% de aprobación a su continuidad como madridista.