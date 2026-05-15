María Trigo 15 MAY 2026 - 09:33h.

Las cámaras de DAZN captaron el momento exacto

Arbeloa deja varios dardos y responde a Mbappé con otro ataque

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Si hay un nombre que copa este viernes la actualidad deportiva en España es el de Kylian Mbappé. Hace sólo unas horas que entre todos se encargaron de demostrar que lo que rodea al Real Madrid es un polvorín. El francés fue suplente ante el Real Oviedo tras volver de lesión. Con el paso de los minutos y tras echarse unas nuevas y polémicas risas en el banquillo, Álvaro Arbeloa decidió que saliera al campo en lugar de Gonzalo. Y ahí estalló otra bomba.

Mientras el canterano se iba con una gran ovación, Mbappé ingresaba al terreno de juego con una brutal pitada. Un hecho que no pasó desapercibido en el palco del futbolista, donde su madre, Fayza Lamari, reaccionó. Como se puede ver en el siguiente vídeo de DAZN, a la madre del francés sólo le salió reírse mientras veía que prácticamente la totalidad del Santiago Bernabéu pitaba a su hijo.

Y luego Mbappé la lió más

Para sorpresa de todos, Kylian decidió salir a dar la cara y atendió a los medios de comunicación tras el encuentro. Dejo de querer calmar las aguas, dejó algunas frases que han provocado que el incendio sea mayor. Estas son las palabras más destacadas de lo que dijo Mbappé:

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