La reacción de la madre de Kylian Mbappé ante la brutal pitada del Santiago Bernabéu
Las cámaras de DAZN captaron el momento exacto
Arbeloa deja varios dardos y responde a Mbappé con otro ataque
Si hay un nombre que copa este viernes la actualidad deportiva en España es el de Kylian Mbappé. Hace sólo unas horas que entre todos se encargaron de demostrar que lo que rodea al Real Madrid es un polvorín. El francés fue suplente ante el Real Oviedo tras volver de lesión. Con el paso de los minutos y tras echarse unas nuevas y polémicas risas en el banquillo, Álvaro Arbeloa decidió que saliera al campo en lugar de Gonzalo. Y ahí estalló otra bomba.
Mientras el canterano se iba con una gran ovación, Mbappé ingresaba al terreno de juego con una brutal pitada. Un hecho que no pasó desapercibido en el palco del futbolista, donde su madre, Fayza Lamari, reaccionó. Como se puede ver en el siguiente vídeo de DAZN, a la madre del francés sólo le salió reírse mientras veía que prácticamente la totalidad del Santiago Bernabéu pitaba a su hijo.
Y luego Mbappé la lió más
Para sorpresa de todos, Kylian decidió salir a dar la cara y atendió a los medios de comunicación tras el encuentro. Dejo de querer calmar las aguas, dejó algunas frases que han provocado que el incendio sea mayor. Estas son las palabras más destacadas de lo que dijo Mbappé:
- "Estoy muy bien, cien por cien. No he jugado porque soy el cuarto delantero de la plantilla para el míster".
- "Hemos perdido todo en la segunda parte de la temporada. Duele mucho, tengo la sensación que hemos tenido una idea de juego, una estructura y lo hemos perdido".
- "Cada uno tiene su idea y filosofía. Yo tengo que trabajar para ser mejor que Gonzalo, que Mastantuono y que Vini para jugar".
- "Lo de no estar en Madrid tenía autorización del club. No fui el único jugador del club que no estuvo en Madrid".
- "Para un futbolista no siempre hay que entender, hay que aceptar. Puedo cambiar esta situación fácil".