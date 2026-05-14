También se escucharon algunos cánticos de "Florentino dimisión" desde la grada

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Noche de tensión en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibía este jueves al Real Oviedo tras varios días de tensión, marcados por la derrota en el Clásico que confirmaba la segunda temporada consecutiva sin títulos, las peleas del vestuario y la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez convocado elecciones. Una suma de acontecimientos que ha provocado un ambiente más que enrarecido en la capital durante el partido que cerraba la jornada 36, en el que la seguridad privada del club ha tenido que retirar varias pancartas contra el presidente.

A los 7 minutos, las cámaras de Dazn y la realización del partido captó una pancarta en la que se podía leer "Florentino culpable". Fue en el córner entre el Fondo Sur y el Lateral Oeste, justo cuando un jugador del Real Oviedo se disponía a sacar desde la esquina. La seguridad privada del club acudió rápidamente a retirar esa pancarta.

En esos minutos, las cámaras de ElDesmarque también captaron otra pancarta contra el presidente en la que se podía leer "Florentino vete ya", en este caso cerca del córner entre el Fondo Norte y el Lateral Este. De nuevo, la seguridad privada acudió rápidamente a retirarla.

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Durante la retirada de esa pancarta, los miembros de seguridad se enfrentaron al aficionado que la había sacado y se vivieron algunos momentos de cierta tensión, incluso cerca de llegar a las manos. En las redes, la hinchada madridista destacó la rapidez con la que actuó la seguridad cada vez que había un cartel contra el presidente.

Además, también se escucharon tímidos cánticos de "Florentino dimisión" en los primeros compases del encuentro, aunque no fueron ni mucho menos atronadores. Durante los compases previos al partido, las cámaras de ElDesmarque también captaron algunas pancartas señalando al presidente madridista, que ha estado en el foco durante estos últimos días por su gestión deportiva, su gestión económica y sus polémicas palabras ante la prensa en la comparecencia del pasado martes.

Sobre el césped, los jugadores también recibieron una sonora pitada cuando se escucharon los nombres por megafonía. Una vez arrancó el encuentro, Vinicius fue foco de críticas y quien más pitos escuchó cada vez que tocaba la pelota.