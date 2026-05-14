David Torres 14 MAY 2026 - 21:38h.

"El Valencia CF no está salvado, ninguno de los de la parte media o baja puede decirlo"

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Rayo Vallecano en la Jornada 35: Continuidad contra rotaciones

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ValenciaCarlos Corberán, que en la previa explicó que “hablar ahora mismo de objetivos no posibles no acaba de ser un mensaje ambicioso” y agregó que “lo ambicioso es que el Valencia va a luchar por pasar de 42 a 45 puntos contra el Rayo Vallecano, y eso nos va a exigir una barbaridad”, analizó el mencionado encuentro tras el resultado cosechado en Mestalla ante su afición que, como su equipo, se pasó al blanco. Después, sobre el césped, fue todo lo contrario.

El técnico de Cheste explicó que el empate “No diría que fue falta de ambición. Diría que hemos desperdiciado la oportunidad porque no hemos sumado los tres puntos. No por falta de ambición, sí por falta de fluidez, por falta de impacto en momentos del partido. No hemos conseguido superar al Rayo Vallecano, que era la intención que teníamos”

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Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones

¿Qué ha pasado porque el equipo no ha salido igual que ante el Athletic?

Hemos jugado más con el corazón que con la cabeza. Hemos tenido ocasiones pero ellos han tenido el penalti, el gol. Ha empezado con ímpetu, pero sin organización y sin ajuste. Luego hemos recuperado el control, pero no hemos conseguido dañar al Rayo. Fuimos mejores en la segunda parte.

La grada le ha vuelto a pitar. ¿Ha vuelto a decepcionar a Mestalla?

Cuando tú no consigues lo que quieres darle, es decepcionante para Mestalla y lo asumo como responsable del grupo. Toca aceptar esas críticas.

La mayor decepción ha sido no encontrar un equipo

Pensamos en analizar cada partido. Durante el año no hemos conseguido encadenar partidos. Tenemos dos partidos para mantener ciertas señas de identidad.

¿Por qué cambió a Javi Guerra?

Hemos querido ir a por el partido. Sacamos un 10 en vez de un 8 que es Javi Guerra, ninguno ha sido por falta de rendimiento. Tenemos también confianza en los jugadores que tenemos en el banquillo. Mira San Mamés. Ninguno de los que ha salido, ni Gayà, ni Renzo, ni los otros cambios estaban haciendo mal partido

¿Cómo se explica en la segunda parte cero ocasiones?

Nunca voy a desmerecer a un rival. Ganamos en control pero perdimos en daño.

¿Se siente salvado?

La visión es el siguiente partido. Es una Liga impredecible. El Valencia CF tiene que luchar seis puntos en juego. No me siento salvado, ninguno de los equipos que está en la parte media-baja está salvado

Cada vez que se acercan a la zona Europea el equipo se desinfla ¿no da para más?

No hemos conseguido enlazar partidos que nos hubieran llevado a otra parte de la clasificación. Quedan seis puntos y tenemos que lucharlos mucho. Lamentablemente no hemos podido sumar más puntos que podrían habernos hecho pelear por otras cosas. Hay que asumirlo. Los análisis al final de temporada.