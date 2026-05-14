David Torres Valencia, 14 MAY 2026 - 17:53h.

Se esperaban pocos cambios en los onces

Mestalla, de blanco, tras siete años negros ante el Rayo Vallecano: Todo está en juego

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El Valencia CF y el Rayo Vallecano, solo separados por un punto de diferencia, se miden en Mestalla en busca de una victoria que certifique de manera matemática la permanencia, que cada vez está más apretada, y que, a su vez, puede acercarles a la séptima plaza que da acceso a Europa. Los valencianistas, con 42 puntos, y los rayistas, con 43, todavía no están salvados matemáticamente pese a estar entre los doce primeros clasificados. LaLiga está tan apretada que tienen posibilidades tanto de llegar a puestos europeos, que marca el Getafe con 48, como de sufrir por el descenso, que marca el Levante con 39.

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Alineación confirmada del Valencia CF

Carlos Corberán recupera para el encuentro al lateral portugués Thierry Rendall mientras que sigue sin entrar en la convocatoria el delantero argentino Lucas Beltrán, así como los lesionados de larga duración Dimitri Foulquier y José Copete.

Se esperaba un once del Valencia muy parecido al presentado en San Mamés. Finalmente, el Valencia sale con Dimitrievski; Saravia, Cömert, Tárrega, Gayà; Rioja, Pepelu, Guido, Diego López; Javi Guerra, Hugo Duro o Hugo Duro.

El once titular del Rayo Vallecano en Mestalla

Enfrente está el Rayo, que, con la permanencia encarrilada, espera certificarla de forma matemática en esta jornada y, de paso, dar un salto en la clasificación con el objetivo de perseguir la séptima plaza para repetir puestos europeos y registrar su mejor posición histórica en el campeonato.

El equipo vallecano llega a este partido en plena euforia por la clasificación para la final de la Liga Conferencia pero también con el desgaste propio de tantos partidos seguidos, algo que ha obligado a Iñigo Pérez a hacer alguna rotación.

Los que no estarán seguro son el extremo Isi Palazón, que cumplirá su tercer partido de sanción de los siete que tiene, y el también extremo Ilias Akhomach, que se lesionó hace una semana en Estrasburgo.

Así, el Rayo Vallecano jugará con: Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Gumbau, Pedro Díaz; Fran Pérez, Ntketa, Óscar Valentín; Alemao.