David Torres 13 MAY 2026 - 16:20h.

El Valencia CF se suma de forma oficial a la iniciativa popular "Todos de blanco" en Mestalla

No vestía de blanco como local desde que se quedó fuera de Europa

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ValenciaEl Valencia CF no sólo se ha sumado a la iniciativa de llamar a su afición que vaya de blanco este jueves ante el Rayo Vallecano. El club, además, ha decidido dar un paso más y acompañar esta iniciativa con un cambio en su equipación habitual.

Así, el conjunto de Mestalla cambiará su pantalón y jugará todo de blanco este jueves en el partido que le enfrenta en Mestalla al Rayo Vallecano para ayudar a ‘teñir’ el estadio de ese color y sumarse así a una iniciativa surgida en redes sociales.

“Tots junts, tots de blanc” ('Todos juntos, todos de blanco') es el mensaje que publicó este miércoles la entidad en sus redes sociales junto a una foto que muestra la equipación del Valencia totalmente blanca, incluso las medias.

Cambia de equipación: el caso del Centenario y Paco Roig

Ahora el Valencia se ha unido al llamamiento para afrontar el antepenúltimo partido de Liga en el que está en juego la permanencia, aunque el equipo también tienen opciones matemáticas de entrar en Europa. Obviamente, para ello, para ir a la zaga, el club ha dejado claro en sus redes sociales que, a su tradicional camiseta blanca, volverá a vestir de blanco el pantalón y las medias, como acostumbraba a hacer desde 1924 hasta 1995. (Antes de 1924 alternó el calzón blanco y negro), y se quedó con el negro desde 1924 hasta que Paco Roig lo modificó a finales del siglo pasado.

Durante la temporada del centenario, el Valencia CF recuperó de forma puntual el pantalón blanco, que ha venido usando cuando lo necesitaba por coincidencias con el rival, pero no en Mestalla, dónde vuelve siete años después. En juego está salvarse, pero también romper precisamente siete años de sequía alejados de las competiciones europeas, desde que Peter Lim decidió sustituir a Marcelino y Mateu Alemany a principios de la temporada 2019-20.