Iñigo Pérez dispara los puntos necesarios para salvarse en LALIGA: "Todavía es más claro"

Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 12:48h.

Su equipo cuenta actualmente con 43 puntos en el casillero

Carlos Corberán: "Los 42 puntos no garantizan la salvación a nadie"

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LALIGA EA Sports afronta su recta final con todos los focos apuntando a la lucha por eludir el descenso. Con el título y las plazas de Champions League decididas, y a expensas del resto de puestos europeos, el pelotón de equipos con riesgo a caer a la categoría de plata mantienen en tensión a hasta diez aficiones. Las permanencias de 40 puntos quedan muy lejanas para lo que se espera en el presente curso. Este miércoles, Iñigo Pérez ha disparado los puntos necesarios para salvarse.

El entrenador del Rayo Vallecano declaró que el partido frente al Valencia será "complejo" y, pensando en la final de Conference League, apuntó que le encantaría que el estadio se abriese para que la afición que no pueda acudir a Leipzig vea en pantalla grande el encuentro.

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Iñigo Pérez dispara los puntos necesarios para salvarse

El Rayo, con 43 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División) y a sólo dos de la séptima plaza, visita Mestalla con el objetivo de ganar, certificar la salvación y seguir en la pelea por los puestos europeos. "Es un partido complejo porque los que están en medio de dos son difíciles de adivinar por las variantes en la alineación. Tanto Carlos Corberán como yo somos dos entrenadores con una identidad clara y hay que tener capacidad de adaptación. Debemos ser fuertes mentalmente para no decaer en esta inercia tan buena que tenemos", dijo Pérez, en conferencia de prensa.

Fue entonces cuando el técnico rayista puso los pies en el suelo y reconoció que aún deben sumar en sus tres últimos partidos si quieren salvarse: "El objetivo, tal y como está la clasificación, todavía es más claro. Están apretando los de abajo y los tres partidos que nos quedan deben ser victorias. La salvación nos dará el siguiente objetivo prácticamente también".