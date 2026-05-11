El Big Data predice el final de la carrera por Europa: el Betis se aleja y la Real Sociedad remonta

Ángel Cotán 11 MAY 2026 - 11:04h.

Athletic Club y Celta de Vigo reducen sus porcentajes

Eder Sarabia responde a la carta del Sevilla y al Betis con un recado: "Sorprende que quieran que gane"

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Con el título de LALIGA EA Sports ya festejado, Europa y el descenso acaparan todas las emociones en la recta final del torneo. Tres finales quedan por delante a expensas del Rayo Vallecano-Girona de este lunes y los resultados del pasado fin de semana lo comprimen todo más aún. Una vez confirmado el goloso premio de la quinta plaza, el Celta de Vigo promete guerra al Real Betis hasta el final.

En ElDesmarque acudimos una semana más a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones del Big Data con la colaboración de nuestros compañeros de Driblab. La pelea entre verdiblancos y celestes sigue abierta, mientras la Real Sociedad remonta.

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El Big Data predice el final de la carrera por Europa

El equipo de Manuel Pellegrini volvió a desaprovechar una ventaja de dos goles en el marcador. Como ocurriera en el derbi del Estadio La Cartuja o ante el Braga en Europa League, los verdiblancos dejaron escapar una oportunidad inmejorable para prácticamente dejar sellada la quinta plaza. Pese al pequeño traspiés en territorio txuri urdin, las predicciones finales dicen que el Real Betis se aleja de sus perseguidores.

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El empate en San Sebastián, lejos de reducir sus opciones de finalizar quinto, las aumenta. El cuadro helipolitano pasa del 92,5% al 93,1% de posibilidades de alcanzar el ansiado billete extra a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Por su parte, el Celta de Vigo baja su porcentaje a ojos de esta métrica. Los pupilos de Claudio Giráldez pasan del 7,2% de la jornada 34 al 6,9% de opciones de finalizar quintos pese a la gran victoria ante el Atlético de Madrid. Eso sí, sus posibilidades de finalizar en el sexto escalón clasificatorio ya se disparan hasta el 91,3%.

Y aquí llega la Real Sociedad. Con plaza confirmada para la próxima edición de la UEFA Europa League a razón del título copero, los de Pellegrino Matarazzo remontan y protagonizan un subidón de diez puntos respecto a la anterior jornada. Sus posibilidades de acabar en puestos europeos ya alcanza el 30%, más que el 28,8% del Getafe CF.

Por último, dos casos dispares. Athletic Club y Valencia CF midieron fuerzas en San Mamés en un duelo de necesidades bien distintas. Los locales buscaban acercarse a Europa, mientras que los visitantes hacían lo propio con la salvación. ¿El resultado? Victoria ché que deja a los rojiblancos con solo un 15,7% de clasificarse para la UEFA Conference League... y a los valencianistas les brinda un 3,7% de opciones.